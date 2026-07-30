Трубин в старте, где Судаков? Бенфика выбрала состав на матч Лиги Европы
Поединок второго квалификационного раунда состоится 30 июля в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся португальская «Бенфика» и швейцарский «Санкт-Галлен».
Команды сыграют на стадионе «Estádio da Luz» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Наставник лиссабонской команды Марку Силва выбрал футболистов, который выйдут в стартовом составе. Голкипер «орлов» Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков сыграют с первых минут.
Первый поединок, который состоялся неделю назад, завершился сенсационным поражением «орлов» со счетом 1:2. Победитель этого матча в третьем раунде сыграет против шотландского «Хартса».
Бенфика: Трубин, Даль, Лангле, Силва, Ба, Барренечеа, Баррейро, Судаков, Рафа Силва, Камински, Павлидис
Стартовый состав Бенфики на матч Лиги конференций против Санкт-Галлена:
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