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  4. Трубин в старте, где Судаков? Бенфика выбрала состав на матч Лиги Европы
Лига Европы
30 июля 2026, 21:01 | Обновлено 30 июля 2026, 21:04
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Трубин в старте, где Судаков? Бенфика выбрала состав на матч Лиги Европы

Поединок второго квалификационного раунда состоится 30 июля в 22:00 по киевскому времени

30 июля 2026, 21:01 | Обновлено 30 июля 2026, 21:04
301
0
Трубин в старте, где Судаков? Бенфика выбрала состав на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика
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В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся португальская «Бенфика» и швейцарский «Санкт-Галлен».

Команды сыграют на стадионе «Estádio da Luz» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Наставник лиссабонской команды Марку Силва выбрал футболистов, который выйдут в стартовом составе. Голкипер «орлов» Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков сыграют с первых минут.

Первый поединок, который состоялся неделю назад, завершился сенсационным поражением «орлов» со счетом 1:2. Победитель этого матча в третьем раунде сыграет против шотландского «Хартса».

Бенфика: Трубин, Даль, Лангле, Силва, Ба, Барренечеа, Баррейро, Судаков, Рафа Силва, Камински, Павлидис

Стартовый состав Бенфики на матч Лиги конференций против Санкт-Галлена:

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Лига Европы Бенфика Санкт-Галлен Марку Силва Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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