Трубин в старте, где Судаков? Бенфика выбрала состав на матч Лиги Европы

В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся португальская «Бенфика» и швейцарский «Санкт-Галлен».

Команды сыграют на стадионе «Estádio da Luz» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Наставник лиссабонской команды Марку Силва выбрал футболистов, который выйдут в стартовом составе. Голкипер «орлов» Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков сыграют с первых минут.

Первый поединок, который состоялся неделю назад, завершился сенсационным поражением «орлов» со счетом 1:2. Победитель этого матча в третьем раунде сыграет против шотландского «Хартса».

Бенфика: Трубин, Даль, Лангле, Силва, Ба, Барренечеа, Баррейро, Судаков, Рафа Силва, Камински, Павлидис

Стартовый состав Бенфики на матч Лиги конференций против Санкт-Галлена: