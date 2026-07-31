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Англия
31 июля 2026, 00:33 |
345
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Тотальный сикс-севен! Звездные №6 и №7 в современном футболе

Да, интернет-мем добрался даже сюда

31 июля 2026, 00:33 |
345
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Тотальный сикс-севен! Звездные №6 и №7 в современном футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
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20-летний Льюис Майли – единственный игрок с номером 67 в топ-лигах на данный момент. Конечно, это временно: интернет-мем «67» стал слишком популярным в последнее время. Еще весной «сикс-севен» говорил Артета, не так давно – сам папа римский. 67 – важная часть современной интернет-культуры. И, похоже, он с нами надолго: шутки не утихают уже не один месяц. Так что Майли повезло стать дебютантом и первооткрывателем «сикс-севенов» в футболе. Да, именно повезло: он не выбирал этот номер специально. За основную команду «Ньюкасла» он уже играл и с 47, и с 81. В юношеских командах он примерял футболки № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 14, № 15, а также № 81 и № 67. Просто человеку нравятся перемены. По крайней мере, в вопросе номера на его спине. Хотя теперь есть повод задержаться с 67…

Есть популярный интернет-мем – есть приуроченная к нему статья на популярном сайте. Всё просто. В абзацах ниже вспоминаем самые звездные пары шестых и седьмых номеров в современном футболе.

Леви Колуилл и Педру Нету («Челси»)

В прошлом сезоне «Челси» не квалифицировался не только в ЛЧ, но и в еврокубки вообще, а ещё потерял топ-тренера Мареску. Причины? Ну, точно одна из главных – потеря Колвилла прошлым летом из-за травмы. №6 команды был и остаётся самым надёжным защитником «синих». В новом сезоне он будет регулярно «светиться» перед камерами в своей футболке. Будет ли делать то же самое Педру Нету? Есть сомнения. После трансфера Роджерса пара Моргана и Палмера под нападающим Жоау Педро вырисовывается уж слишком явно – португальцу просто нет места. Особенно после провального ЧМ: в пяти матчах мундиаля в качестве основного игрока вингер отметился лишь одной голевой передачей. В новом сезоне ему предстоит доказать, что он не зря носит №7 на спине. Сможет – «Челси» будет иметь сикс-севен на поле регулярно.

Милош Керкез и Флориан Вирц («Ливерпуль»)

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Ливерпуле» в прошлом сезоне не заморачивались и дали новичкам команды номера из первой десятки. И понятно ещё №7 для потенциального лидера Вирца, но №6 для Керкеза – комплимент венгру со стороны клуба. В «Борнмуте» он играл под №3, но в «Ливерпуле» под ним выступает (читай: сидит на скамейке) Эндо. Смена номера Милоша не пошла тому на пользу: он не стал достойным преемником Робертсона, привозил голы, проиграл немало дуэлей и в целом не убедил, что заслуживает играть в стартовом составе команды-участницы ЛЧ. Вирц же стал заложником собственного ценника и связанных с ним высоких ожиданий. Все видели в нём будущую звезду АПЛ – а он стал лишь одним из. Более того: весь сезон он был менее убедителен, чем Собослаи, его конкурент по позиции. Но вот наступило новое лето – и «Ливерпуль» остался без трансферов. Так что Керкез и Вирц будут играть. Много. А у нас перед глазами будут светиться те 6 и 7.

Габриэль и Букайо Сака («Арсенал»)

Последний тандем звёзд под номерами 6 и 7 из АПЛ в подборке. И, пожалуй, самый убедительный: оба футболиста являются лидерами «Арсенала» – действующего чемпиона лиги. Начнём с Букайо, который взял традиционно «результативный» номер… и так и не стал результативным. Даже в чемпионский год «канониров» он оформил лишь 12 голевых действий в АПЛ. Отправился на ЧМ… и не забивал вплоть до «бронзового» матча. Уже 2 года подряд результативные показатели Сака деградируют – такими темпами через 2-3 года получим одну из наименее результативных «семерок» в топ-футболе. В отличие от Букайо, у Габриэля проблем с результативностью, как для своей позиции, нет: 3+4 только в АПЛ. Сначала пугал всю лигу подключениями под удары со стандартов, затем – врываниями на дальнюю штангу под скидки партнерам. Кстати, регулярно выигрывал верховые дуэли после подач Сака. №7 на №6. И так раз за разом: 7676767676…

Ллойд Келли и Франсишку Консейсау («Ювентус»)

В Англии Келли был одним из многих, и такой комментарий – ещё комплимент его карьере в АПЛ. К 26 годам Ллойд не имел ни одного сезона с 24 и более матчами в этой лиге в активе. Не стал ключевым игроком ни в «Ньюкасле», ни в «Борнмуте». А затем, полтора года назад, перешёл в «Ювентус»… чтобы стать одним из местных любимцев. Не лучшим – но основным, с 35 матчами прошлого сезона Серии А в активе. Основной №6 заслужил. Заслужил ли свой №7 Консейсау? Есть сомнения. Два года в Турине – и всего 6+8 по гол+пас в Серии А суммарно. Да, травмы. Да, футболист больше ориентирован на создание моментов для партнеров, чем на завершение атак. Но тогда и №7 на спине ему не очень-то подходит. В «Порту» играл с «десяткой», но этот номер в Турине, кажется, ещё долго будет занят Йилдизом. Так что пока пусть играет с «семёркой» и получает пасы от Келли, чтобы комментатор эффектно водил мяч: «Сикс-севен, сикс-севен, сикс-севен…»

Коке и Ли Кан Ин («Атлетико»)

Единственный в нашем топе дуэт с новичком в составе. Хотя, справедливости ради, тандем Коке и Гризманна в прошлом сезоне был даже более звездным. Однако за Антуаном «семерку» не закрепили – и этот популярный номер сразу же достался новичку. Ли – потенциальная мировая звезда. Лучший в матче с «Баварией» прошлой осенью. Среди лучших в сборной Южной Кореи на ЧМ. Один из лучших запасных последних лет в футболе в целом. Точно заслужил свой шанс и место под солнцем. В Мадриде он их получит. Уже много лет их имеет Коке – неизменный лидер столичной команды. Год назад «матрасники» подписали ему на подмену (замену?) Кардосо… и испанец всё равно сыграл 34 матча за сезон только в чемпионате! Пожалуй, не просто незаменимый – вечный. На новый розыгрыш Ла Лиги снова планируется в качестве основного. Если будет пасовать на Ли – получим 6-7.

Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор («Реал»)

Чуть выше был единственный тандем с новичком в составе – теперь единственный, где оба футболиста скорее покинут команду летом, чем начнут с ней новый сезон. Камавинга стал одним из главных антигероев «Реала» этой весной: именно после его красной карточки мадридцы пропустили решающий гол от «Баварии» и вылетели из ЛЧ. Плюс проигрыш конкуренции Чуамени за место в старте. Плюс неубедительные выступления в сезоне (сезонах?) в целом. Уже сейчас ясно: Эдуарду слишком рано перешёл в «Реал». Скоро его «шестёрка» станет вакантной. Станет ли вакантной «семёрка» Вини? Мы как никогда близки к этому: у бразильца остался всего год по контракту, и он противится подписанию нового. Говорят, он всерьёз рассматривает возможность ухода… После удачного мундиаля на него будет спрос. Стало быть, в новом сезоне «Реал» без сикс-севен? Похоже на то.

Getty Images/Global Images Ukraine

Гави и Ферран Торрес («Барселона»)

Колебался, включать ли в подборку эту пару. Но всё же не решился проигнорировать автора победного гола в финале ЧМ. Ферран прошёл путь искупления в течение турнира: упускал шансы в первых турах, за что получал угрозы в личных сообщениях от болельщиков, выпал из стартового состава… чтобы в итоге стать героем решающего матча. Достойная «семерка» для «Барселоны», хотя на самом деле – единственная сильная «девятка» в её составе после ухода Левандовски. В новом сезоне либо Торрес снова побьет свой собственный рекорд по количеству забитых голов (делает это уже 2 года, в прошлом сезоне забил 16 в чемпионате), либо «Барселона» будет рисковать не защитить титул от «Реала». Гави мы видели слишком мало из-за травм, но свои гол+пас в прошлом сезоне в Примере он оформил, 3 желтые карточки за избыточное желание заработал: какие к нему вопросы? Рабочий сикс-севен.

Йозуа Киммих и Серж Гнабри («Бавария»)

Каждое лето читаю, что Киммих хочет уйти из «Баварии». Каждый год на него множество претендентов. И каждый год он остается, чтобы в конечном итоге стать легендой клуба. Уже почти. Вот-вот. Футболисту уже 31, и этот сезон станет его 12-м в составе команды. Один из немногих в современном футболе преданных своему клубу игроков. С другой стороны, не так уж и сложно быть преданным самой «Баварии», с которой выигрываешь Бундеслигу каждый год. И каждый год, уже 7 сезонов подряд, Йозуа играет под №6. Начинал в Мюнхене с №32. Ситуация с Гнабри – аналогичная. Также 7-й сезон с одним и тем же №7. Также начинал в «Баварии» с номера, заканчивающегося на двойку (№22). Но, в отличие от Киммиха, Серж на статус лидера команды не претендует. Нет, лишь лучший среди запасных. Звучит так себе, но на деле 14 голевых действий в прошлом сезоне только в Б1 – кстати, больше, чем у Сака в АПЛ. В новом розыгрыше точно увидим ассисты Йозуа на Сержа, а если так – то и очередной 67.

Илья Забарный и Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)

Если тренд с сикс-севен – сугубо западный, то почему же в тексте о нём нашлось место украинскому футболисту? Повод усомниться в приведённом выше тезисе. Ещё один №6, который этим летом представлен на трансферном рынке. Ни для кого не секрет: «ПСЖ» рассматривает возможность продажи Ильи. В Париже оказались не готовы ждать, пока Забарный достигнет своего пика. Готовы ли к этому в Ливерпуле – вот в чём вопрос. Хвича же – одна из самых заслуженных «семерок» нашей сегодняшней подборки. Классика: футболист с этим номером должен решать судьбу матчей. И Кварацхелия это делает: этой весной он стал первым в истории футболистом, который записал на свой счет хотя бы одно голевое действие во всех матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала ЛЧ. В решающей игре он не забил, но заработал пенальти. Если бы Грузия пробилась на ЧМ, у нас были бы все шансы увидеть Хвичу с Золотым мячом…

А так мы видим его этим летом лишь в подборке сикс-севенов – немного не то, но тоже почётно.

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Льюис Майли Леви Колуилл Педру Нету Милош Керкез Флориан Вирц Букайо Сака Ллойд Келли Франсишку Консейсау Коке (Хорхе Меродио) Ли Кан Ин Эдуардо Камавинга Винисиус Жуниор Гави Ферран Торрес Йозуа Киммих Серж Гнабри Илья Забарный Хвича Кварацхелия статьи
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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Чудово) дітям стаття дуже зайде)
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