Тотальный сикс-севен! Звездные №6 и №7 в современном футболе

20-летний Льюис Майли – единственный игрок с номером 67 в топ-лигах на данный момент. Конечно, это временно: интернет-мем «67» стал слишком популярным в последнее время. Еще весной «сикс-севен» говорил Артета, не так давно – сам папа римский. 67 – важная часть современной интернет-культуры. И, похоже, он с нами надолго: шутки не утихают уже не один месяц. Так что Майли повезло стать дебютантом и первооткрывателем «сикс-севенов» в футболе. Да, именно повезло: он не выбирал этот номер специально. За основную команду «Ньюкасла» он уже играл и с 47, и с 81. В юношеских командах он примерял футболки № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 14, № 15, а также № 81 и № 67. Просто человеку нравятся перемены. По крайней мере, в вопросе номера на его спине. Хотя теперь есть повод задержаться с 67…

Есть популярный интернет-мем – есть приуроченная к нему статья на популярном сайте. Всё просто. В абзацах ниже вспоминаем самые звездные пары шестых и седьмых номеров в современном футболе.

Леви Колуилл и Педру Нету («Челси»)

В прошлом сезоне «Челси» не квалифицировался не только в ЛЧ, но и в еврокубки вообще, а ещё потерял топ-тренера Мареску. Причины? Ну, точно одна из главных – потеря Колвилла прошлым летом из-за травмы. №6 команды был и остаётся самым надёжным защитником «синих». В новом сезоне он будет регулярно «светиться» перед камерами в своей футболке. Будет ли делать то же самое Педру Нету? Есть сомнения. После трансфера Роджерса пара Моргана и Палмера под нападающим Жоау Педро вырисовывается уж слишком явно – португальцу просто нет места. Особенно после провального ЧМ: в пяти матчах мундиаля в качестве основного игрока вингер отметился лишь одной голевой передачей. В новом сезоне ему предстоит доказать, что он не зря носит №7 на спине. Сможет – «Челси» будет иметь сикс-севен на поле регулярно.

Милош Керкез и Флориан Вирц («Ливерпуль»)

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В «Ливерпуле» в прошлом сезоне не заморачивались и дали новичкам команды номера из первой десятки. И понятно ещё №7 для потенциального лидера Вирца, но №6 для Керкеза – комплимент венгру со стороны клуба. В «Борнмуте» он играл под №3, но в «Ливерпуле» под ним выступает (читай: сидит на скамейке) Эндо. Смена номера Милоша не пошла тому на пользу: он не стал достойным преемником Робертсона, привозил голы, проиграл немало дуэлей и в целом не убедил, что заслуживает играть в стартовом составе команды-участницы ЛЧ. Вирц же стал заложником собственного ценника и связанных с ним высоких ожиданий. Все видели в нём будущую звезду АПЛ – а он стал лишь одним из. Более того: весь сезон он был менее убедителен, чем Собослаи, его конкурент по позиции. Но вот наступило новое лето – и «Ливерпуль» остался без трансферов. Так что Керкез и Вирц будут играть. Много. А у нас перед глазами будут светиться те 6 и 7.

Габриэль и Букайо Сака («Арсенал»)

Последний тандем звёзд под номерами 6 и 7 из АПЛ в подборке. И, пожалуй, самый убедительный: оба футболиста являются лидерами «Арсенала» – действующего чемпиона лиги. Начнём с Букайо, который взял традиционно «результативный» номер… и так и не стал результативным. Даже в чемпионский год «канониров» он оформил лишь 12 голевых действий в АПЛ. Отправился на ЧМ… и не забивал вплоть до «бронзового» матча. Уже 2 года подряд результативные показатели Сака деградируют – такими темпами через 2-3 года получим одну из наименее результативных «семерок» в топ-футболе. В отличие от Букайо, у Габриэля проблем с результативностью, как для своей позиции, нет: 3+4 только в АПЛ. Сначала пугал всю лигу подключениями под удары со стандартов, затем – врываниями на дальнюю штангу под скидки партнерам. Кстати, регулярно выигрывал верховые дуэли после подач Сака. №7 на №6. И так раз за разом: 7676767676…

Ллойд Келли и Франсишку Консейсау («Ювентус»)

В Англии Келли был одним из многих, и такой комментарий – ещё комплимент его карьере в АПЛ. К 26 годам Ллойд не имел ни одного сезона с 24 и более матчами в этой лиге в активе. Не стал ключевым игроком ни в «Ньюкасле», ни в «Борнмуте». А затем, полтора года назад, перешёл в «Ювентус»… чтобы стать одним из местных любимцев. Не лучшим – но основным, с 35 матчами прошлого сезона Серии А в активе. Основной №6 заслужил. Заслужил ли свой №7 Консейсау? Есть сомнения. Два года в Турине – и всего 6+8 по гол+пас в Серии А суммарно. Да, травмы. Да, футболист больше ориентирован на создание моментов для партнеров, чем на завершение атак. Но тогда и №7 на спине ему не очень-то подходит. В «Порту» играл с «десяткой», но этот номер в Турине, кажется, ещё долго будет занят Йилдизом. Так что пока пусть играет с «семёркой» и получает пасы от Келли, чтобы комментатор эффектно водил мяч: «Сикс-севен, сикс-севен, сикс-севен…»

Коке и Ли Кан Ин («Атлетико»)

Единственный в нашем топе дуэт с новичком в составе. Хотя, справедливости ради, тандем Коке и Гризманна в прошлом сезоне был даже более звездным. Однако за Антуаном «семерку» не закрепили – и этот популярный номер сразу же достался новичку. Ли – потенциальная мировая звезда. Лучший в матче с «Баварией» прошлой осенью. Среди лучших в сборной Южной Кореи на ЧМ. Один из лучших запасных последних лет в футболе в целом. Точно заслужил свой шанс и место под солнцем. В Мадриде он их получит. Уже много лет их имеет Коке – неизменный лидер столичной команды. Год назад «матрасники» подписали ему на подмену (замену?) Кардосо… и испанец всё равно сыграл 34 матча за сезон только в чемпионате! Пожалуй, не просто незаменимый – вечный. На новый розыгрыш Ла Лиги снова планируется в качестве основного. Если будет пасовать на Ли – получим 6-7.

Эдуарду Камавинга и Винисиус Жуниор («Реал»)

Чуть выше был единственный тандем с новичком в составе – теперь единственный, где оба футболиста скорее покинут команду летом, чем начнут с ней новый сезон. Камавинга стал одним из главных антигероев «Реала» этой весной: именно после его красной карточки мадридцы пропустили решающий гол от «Баварии» и вылетели из ЛЧ. Плюс проигрыш конкуренции Чуамени за место в старте. Плюс неубедительные выступления в сезоне (сезонах?) в целом. Уже сейчас ясно: Эдуарду слишком рано перешёл в «Реал». Скоро его «шестёрка» станет вакантной. Станет ли вакантной «семёрка» Вини? Мы как никогда близки к этому: у бразильца остался всего год по контракту, и он противится подписанию нового. Говорят, он всерьёз рассматривает возможность ухода… После удачного мундиаля на него будет спрос. Стало быть, в новом сезоне «Реал» без сикс-севен? Похоже на то.

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Гави и Ферран Торрес («Барселона»)

Колебался, включать ли в подборку эту пару. Но всё же не решился проигнорировать автора победного гола в финале ЧМ. Ферран прошёл путь искупления в течение турнира: упускал шансы в первых турах, за что получал угрозы в личных сообщениях от болельщиков, выпал из стартового состава… чтобы в итоге стать героем решающего матча. Достойная «семерка» для «Барселоны», хотя на самом деле – единственная сильная «девятка» в её составе после ухода Левандовски. В новом сезоне либо Торрес снова побьет свой собственный рекорд по количеству забитых голов (делает это уже 2 года, в прошлом сезоне забил 16 в чемпионате), либо «Барселона» будет рисковать не защитить титул от «Реала». Гави мы видели слишком мало из-за травм, но свои гол+пас в прошлом сезоне в Примере он оформил, 3 желтые карточки за избыточное желание заработал: какие к нему вопросы? Рабочий сикс-севен.

Йозуа Киммих и Серж Гнабри («Бавария»)

Каждое лето читаю, что Киммих хочет уйти из «Баварии». Каждый год на него множество претендентов. И каждый год он остается, чтобы в конечном итоге стать легендой клуба. Уже почти. Вот-вот. Футболисту уже 31, и этот сезон станет его 12-м в составе команды. Один из немногих в современном футболе преданных своему клубу игроков. С другой стороны, не так уж и сложно быть преданным самой «Баварии», с которой выигрываешь Бундеслигу каждый год. И каждый год, уже 7 сезонов подряд, Йозуа играет под №6. Начинал в Мюнхене с №32. Ситуация с Гнабри – аналогичная. Также 7-й сезон с одним и тем же №7. Также начинал в «Баварии» с номера, заканчивающегося на двойку (№22). Но, в отличие от Киммиха, Серж на статус лидера команды не претендует. Нет, лишь лучший среди запасных. Звучит так себе, но на деле 14 голевых действий в прошлом сезоне только в Б1 – кстати, больше, чем у Сака в АПЛ. В новом розыгрыше точно увидим ассисты Йозуа на Сержа, а если так – то и очередной 67.

Илья Забарный и Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)

Если тренд с сикс-севен – сугубо западный, то почему же в тексте о нём нашлось место украинскому футболисту? Повод усомниться в приведённом выше тезисе. Ещё один №6, который этим летом представлен на трансферном рынке. Ни для кого не секрет: «ПСЖ» рассматривает возможность продажи Ильи. В Париже оказались не готовы ждать, пока Забарный достигнет своего пика. Готовы ли к этому в Ливерпуле – вот в чём вопрос. Хвича же – одна из самых заслуженных «семерок» нашей сегодняшней подборки. Классика: футболист с этим номером должен решать судьбу матчей. И Кварацхелия это делает: этой весной он стал первым в истории футболистом, который записал на свой счет хотя бы одно голевое действие во всех матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала ЛЧ. В решающей игре он не забил, но заработал пенальти. Если бы Грузия пробилась на ЧМ, у нас были бы все шансы увидеть Хвичу с Золотым мячом…

А так мы видим его этим летом лишь в подборке сикс-севенов – немного не то, но тоже почётно.