Георгий ЕРМАКОВ: «С Бартуловичем был очень откровенный разговор»

Украинский вратарь Георгий Ермаков прокомментировал свой переход в ФК «Харьков» из израильского «Маккаби» Хайфа.

– Рад новому этапу?

– Конечно, я очень рад присоединиться к команде. Переговоры длились довольно долго – больше месяца. Были определенные задержки и моменты, которые нужно было согласовать между клубами и со мной. И все это заняло немало времени. Но я уже здесь, и эта история закончилась очень хорошо для всех сторон, я считаю. Поэтому я рад, что так получилось. Какое-то ощущение новых эмоций, ведь всегда так бывает, когда новое место, новые люди, новый вызов, и нужно сразу быть готовым, включиться в работу. Мой основной фокус сейчас на этом.

– С кем из футбольного клуба «Харьков» всё это время поддерживал связь?

– С многими пересекался – и с нашим капитаном Иваном, с Сашей Мартынюком, с Артемом Шабановым, ещё с ребятами, с которыми пересекался в сборной. Но вот эта тройка первых из «Александрии», где мы играли вместе, больше всего была со мной на связи.

– С Младеном Бартуловичем общался?

– Да. Был разговор об общем видении и о футболе. Был очень откровенный разговор.

– Какой навык привез из чемпионата Израиля, которого в арсенале твоих навыков раньше не было?

– Общаться на поле сразу на нескольких языках, потому что линия обороны, которая играла передо мной, была очень многоязычной – там были и франкоговорящие, и англоговорящие, и местные ребята. К этому пришлось немного привыкнуть, но со временем это удалось – и я уже чувствовал себя комфортно.

– Скучал по украинскому футболу?

– Скучал, однозначно. Я очень внимательно следил весь этот год за чемпионатом, за теми матчами, которые мог посмотреть. Смотрел обзоры, следил, как всё развивается, за этой борьбой за еврокубковые места и за первое место. Потому что была довольно интересная и неожиданная борьба – и в Кубке тоже.

– Когда ты уезжал из Украины, ты был одним из лучших вратарей Украины. Чувствуешь, что стал ещё сильнее?

– На 100 процентов. Новый опыт, работа с новыми тренерами. У меня был тренер вратарей довольно высокого уровня – он меня тоже многому научил, показал, как это может быть. И это также стало для меня важным опытом для моего развития.

– Как думаешь, какая черта твоего характера больше всего помогла тебе в карьере?

– Трудолюбие и умение реально оценивать свои сильные и слабые стороны, как развиваться и в каком направлении двигаться

– Сколько будет «сухих» матчей в сезоне?

– Хочу побить свой рекорд – 15.