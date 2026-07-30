Переход Довбика – один из самых дорогих среди украинцев в сезоне 2026/27

Арендный трансфер нападающего Артема Довбика вошел в число самых дорогих переходов украинских футболистов в сезоне 2026/27.

Болонья заплатила Роме за годовую аренду нападающего 3 млн евро.

По этому поводу вспомним украинцев, которые перешли в другие клубы в текущем сезоне за самые большие суммы.

Отметим, что в списке значится трансфер Георгия Судакова из Шахтера в Бенфику, поскольку в сезоне 2025/26 игрок находился в аренде, а в текущей кампании «орлы» оформили полноценный переход игрока.

Самые дорогие переходы украинских футболистов в сезоне 2026/27