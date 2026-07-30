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Италия
30 июля 2026, 17:14 | Обновлено 30 июля 2026, 17:15
651
0

Переход Довбика – один из самых дорогих среди украинцев в сезоне 2026/27

Вспомним украинских игроков, которые перешли в другие клубы в текущем сезоне за самые большие суммы

30 июля 2026, 17:14 | Обновлено 30 июля 2026, 17:15
651
0
Переход Довбика – один из самых дорогих среди украинцев в сезоне 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Арендный трансфер нападающего Артема Довбика вошел в число самых дорогих переходов украинских футболистов в сезоне 2026/27.

Болонья заплатила Роме за годовую аренду нападающего 3 млн евро.

По этому поводу вспомним украинцев, которые перешли в другие клубы в текущем сезоне за самые большие суммы.

Отметим, что в списке значится трансфер Георгия Судакова из Шахтера в Бенфику, поскольку в сезоне 2025/26 игрок находился в аренде, а в текущей кампании «орлы» оформили полноценный переход игрока.

Самые дорогие переходы украинских футболистов в сезоне 2026/27

  • 20.25 млн евро – Георгий Судаков (из Шахтера в Бенфику)
  • 5 млн евро – Назар Домчак (из Карпат в Славию)
  • 4 млн евро – Александр Зубков (из Трабзонспора в АЕК)
  • 3 млн евро – Артем Довбик (из Ромы в Болонью, аренда)
  • 2.5 млн евро – Александр Яцык (из Динамо в Харьков)
  • 1.8 млн евро – Максим Брагару (из Динамо в Полесье)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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