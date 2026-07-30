Полесье назвало лучшего игрока ответного матча с Копенгагеном

Житомирское «Полесье» провело опрос среди болельщиков и определило лучшего игрока в ответном матче против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

«Волки» на стадионе «Паркен» в Дании потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (4:5).

Наибольшее количество голосов среди фанатов получил защитник Борис Крушинский, который стал «Волком матча» (35.9%).

Также в тройку лучших вошли Леандру Андраде (27.2%) и Богдан Михайличенко (5.5%).