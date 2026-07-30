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Лига конференций
30 июля 2026, 17:17 | Обновлено 30 июля 2026, 17:19
440
0

Полесье назвало лучшего игрока ответного матча с Копенгагеном

Фанаты избрали Богдана Крушинского

30 июля 2026, 17:17 | Обновлено 30 июля 2026, 17:19
440
0
Полесье назвало лучшего игрока ответного матча с Копенгагеном
УПЛ. Борис Крушинский
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Житомирское «Полесье» провело опрос среди болельщиков и определило лучшего игрока в ответном матче против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

«Волки» на стадионе «Паркен» в Дании потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (4:5).

Наибольшее количество голосов среди фанатов получил защитник Борис Крушинский, который стал «Волком матча» (35.9%).

Также в тройку лучших вошли Леандру Андраде (27.2%) и Богдан Михайличенко (5.5%).

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье Борис Крушинский Леандру Андраде Богдан Михайличенко
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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