Лига конференций30 июля 2026, 17:17 | Обновлено 30 июля 2026, 17:19
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Полесье назвало лучшего игрока ответного матча с Копенгагеном
Фанаты избрали Богдана Крушинского
30 июля 2026, 17:17 | Обновлено 30 июля 2026, 17:19
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Житомирское «Полесье» провело опрос среди болельщиков и определило лучшего игрока в ответном матче против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
«Волки» на стадионе «Паркен» в Дании потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (4:5).
Наибольшее количество голосов среди фанатов получил защитник Борис Крушинский, который стал «Волком матча» (35.9%).
Также в тройку лучших вошли Леандру Андраде (27.2%) и Богдан Михайличенко (5.5%).
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