Кусают локти. Трансферная цель Барсы перенес операцию

Английский «Борнмут» сообщил неутешительные новости относительно состояния здоровья нападающего Эли Крупи.

Футболист получил серьезное повреждение на предсезонном сборе в Австрии.

Из-за травмы Крупи был вынужден вернуться в Англию и лечь под хирургический нож.

Игрока ждет реабилитация под наблюдением медицинского персонала клуба.

Напомним, что Эли стал трансферной целью «Барселоны», которая уже контактировала с представителями игрока.

Каталонцы рассматривали Крупи как запасной вариант на замену Роберту Левандовски, если не получится переманить Хулиана Альвареса из «Атлетико».

В прошлом сезоне Крупи принял участие в 35 матчах и забил 13 мячей.