Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кусают локти. Трансферная цель Барсы перенес операцию
Англия
30 июля 2026, 16:58 | Обновлено 30 июля 2026, 17:19
430
0

Кусают локти. Трансферная цель Барсы перенес операцию

Эли Крупи из «Борнмута» выбыл на неопределенный срок

30 июля 2026, 16:58 | Обновлено 30 июля 2026, 17:19
430
0
Кусают локти. Трансферная цель Барсы перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эли Крупи
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Английский «Борнмут» сообщил неутешительные новости относительно состояния здоровья нападающего Эли Крупи.

Футболист получил серьезное повреждение на предсезонном сборе в Австрии.

Из-за травмы Крупи был вынужден вернуться в Англию и лечь под хирургический нож.

Игрока ждет реабилитация под наблюдением медицинского персонала клуба.

Напомним, что Эли стал трансферной целью «Барселоны», которая уже контактировала с представителями игрока.

Каталонцы рассматривали Крупи как запасной вариант на замену Роберту Левандовски, если не получится переманить Хулиана Альвареса из «Атлетико».

В прошлом сезоне Крупи принял участие в 35 матчах и забил 13 мячей.

По теме:
Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный футболист попрощался с Барселоной
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал игрока сборной Франции
Эли Крупи Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига операция Барселона
Андрей Витренко Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30 июля 2026, 09:12 1
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного

Журналист Линч сообщил, что появление Ильи в «Ливерпуле» маловероятно

Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Бокс | 30 июля 2026, 11:36 8
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу

Украинец недавно нокаутировал Рико в 11-м раунде

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30.07.2026, 16:25
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Футбол | 30.07.2026, 16:31
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Второй пошел. Реал договорился об еще одном трансфере в лондонский клуб АПЛ
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Футбол | 30.07.2026, 00:01
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
28.07.2026, 16:59 8
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
29.07.2026, 07:06 9
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 17
Футбол
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
30.07.2026, 06:30 12
Футбол
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем