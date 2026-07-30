Кусают локти. Трансферная цель Барсы перенес операцию
Эли Крупи из «Борнмута» выбыл на неопределенный срок
Английский «Борнмут» сообщил неутешительные новости относительно состояния здоровья нападающего Эли Крупи.
Футболист получил серьезное повреждение на предсезонном сборе в Австрии.
Из-за травмы Крупи был вынужден вернуться в Англию и лечь под хирургический нож.
Игрока ждет реабилитация под наблюдением медицинского персонала клуба.
Напомним, что Эли стал трансферной целью «Барселоны», которая уже контактировала с представителями игрока.
Каталонцы рассматривали Крупи как запасной вариант на замену Роберту Левандовски, если не получится переманить Хулиана Альвареса из «Атлетико».
В прошлом сезоне Крупи принял участие в 35 матчах и забил 13 мячей.
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