Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Влиятельный саудовский функционер станет владельцем «Дерби», основанного в 1884 году
Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх приблизился к приобретению английского футбольного клуба «Дерби».
«Бараны» близки к заключению крупного финансового соглашения с миллиардером, которое позволит повысить свои шансы в борьбе за попадание в Английскую Премьер-лигу.
Влиятельный функционер с мая ведет переговоры с владельцем «Дерби» Дэвидом Клоузом – сделка должна пройти через Футбольную лигу и Независимого футбольного регулятора.
Футбольная лига Англии (EFL) удовлетворена тем, что инвестиции Аль-Шейха соответствуют ее правилам, и тепер ожидается оформление всех необходимых документов, что может стать поворотным моментом в истории клуба.
Ожидается, что Коулз останется председателем клуба, если сделка будет заключена, хотя полные условия участия Аль-Шейха и уровень финансирования еще не подтверждены.
«Дерби» – двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Клуб основан в далеком 1884 году и выступает во втором по силе дивизионе страны – Чемпионшипе.
🚨 Derby County are close to and investment deal with Saudi boxing billionaire Turki Alalshikh.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 30, 2026
(Source: @derbyshire_live) pic.twitter.com/mmMWF2kPTk
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