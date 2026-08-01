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  4. Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Англия
01 августа 2026, 01:47 |
308
0

Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб

Влиятельный саудовский функционер станет владельцем «Дерби», основанного в 1884 году

01 августа 2026, 01:47 |
308
0
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
X. Турки Аль-Шейх
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Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх приблизился к приобретению английского футбольного клуба «Дерби».

«Бараны» близки к заключению крупного финансового соглашения с миллиардером, которое позволит повысить свои шансы в борьбе за попадание в Английскую Премьер-лигу.

Влиятельный функционер с мая ведет переговоры с владельцем «Дерби» Дэвидом Клоузом – сделка должна пройти через Футбольную лигу и Независимого футбольного регулятора.

Футбольная лига Англии (EFL) удовлетворена тем, что инвестиции Аль-Шейха соответствуют ее правилам, и тепер ожидается оформление всех необходимых документов, что может стать поворотным моментом в истории клуба.

Ожидается, что Коулз останется председателем клуба, если сделка будет заключена, хотя полные условия участия Аль-Шейха и уровень финансирования еще не подтверждены.

«Дерби» – двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Клуб основан в далеком 1884 году и выступает во втором по силе дивизионе страны – Чемпионшипе.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Дерби Каунти Турки Аль-Шейх
Николай Тытюк Источник
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