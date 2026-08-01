Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх приблизился к приобретению английского футбольного клуба «Дерби».

«Бараны» близки к заключению крупного финансового соглашения с миллиардером, которое позволит повысить свои шансы в борьбе за попадание в Английскую Премьер-лигу.

Влиятельный функционер с мая ведет переговоры с владельцем «Дерби» Дэвидом Клоузом – сделка должна пройти через Футбольную лигу и Независимого футбольного регулятора.

Футбольная лига Англии (EFL) удовлетворена тем, что инвестиции Аль-Шейха соответствуют ее правилам, и тепер ожидается оформление всех необходимых документов, что может стать поворотным моментом в истории клуба.

Ожидается, что Коулз останется председателем клуба, если сделка будет заключена, хотя полные условия участия Аль-Шейха и уровень финансирования еще не подтверждены.

«Дерби» – двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Клуб основан в далеком 1884 году и выступает во втором по силе дивизионе страны – Чемпионшипе.