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Лига конференций
30 июля 2026, 16:46 | Обновлено 30 июля 2026, 16:48
345
0

Букмекеры не верят. ЛНЗ имеет призрачные шансы в дуэли с Гентом

Коэффициенты говорят сами за себя

30 июля 2026, 16:46 | Обновлено 30 июля 2026, 16:48
345
0
Букмекеры не верят. ЛНЗ имеет призрачные шансы в дуэли с Гентом
ФК ЛНЗ
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30 июля бельгийский «Гент» и украинский ЛНЗ проведут ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

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Местом проведения матча станет стадион «Planet Group Arena» в городе Гент (Бельгия).

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Косово во главе с 37-летним Генчем Нузой. Игра стартует в 21:45 по киевскому времени.

В день матча букмекеры обновили свои коэффициенты на предстоящую дуэль.

Фаворитом ответного матча считается «Гент», на победу которого букмекеры дают 1.54. Ничья оценивается коэффициентом 4.05. А вот в ЛНЗ букмекеры не верят – 6.50.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась безголевой ничьей (0:0).

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Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ букмекеры котировки букмекеров
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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