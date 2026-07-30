Букмекеры не верят. ЛНЗ имеет призрачные шансы в дуэли с Гентом
Коэффициенты говорят сами за себя
30 июля бельгийский «Гент» и украинский ЛНЗ проведут ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
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Местом проведения матча станет стадион «Planet Group Arena» в городе Гент (Бельгия).
Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Косово во главе с 37-летним Генчем Нузой. Игра стартует в 21:45 по киевскому времени.
В день матча букмекеры обновили свои коэффициенты на предстоящую дуэль.
Фаворитом ответного матча считается «Гент», на победу которого букмекеры дают 1.54. Ничья оценивается коэффициентом 4.05. А вот в ЛНЗ букмекеры не верят – 6.50.
Напомним, что первая встреча между командами завершилась безголевой ничьей (0:0).
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