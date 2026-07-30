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Италия
30 июля 2026, 16:21 | Обновлено 30 июля 2026, 16:43
105
0

Болонья станет 12-м клубом Серии А, за который сыграет украинский футболист

Вспомним все команды чемпионата Италии по количеству матчей, сыгранных украинцами в их составе

30 июля 2026, 16:21 | Обновлено 30 июля 2026, 16:43
105
0
Болонья станет 12-м клубом Серии А, за который сыграет украинский футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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29-летний украинский нападающий Артем Довбик сезон 2026/27 проведет в итальянской Болонье на правах аренды.

Ранее ни один футболист из Украины не выступал за этот клуб Серии А.

По этому поводу вспомним все команды, в составе которых играли украинские футболисты в чемпионате Италии.

Клубы Серии А по количеству матчей, сыгранных украинцами в их составе

  • 226 – Милан
  • 116 – Аталанта
  • 71 – Дженоа
  • 60 – Ювентус
  • 46 – Рома
  • 44 – Специя
  • 40 – Лечче
  • 25 – Сампдория
  • 23 – Эмполи
  • 5 – Фрозиноне
  • 3 – Фиорентина
  • 0 – Болонья

Напомним, что ранее Довбик сыграл 46 матчей в Серии А в составе римской Ромы.

Матчи украинских футболистов в Серии А

  • 226 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 186 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 71 – Дженоа)
  • 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
  • 60 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 46 – Артем Довбик (Рома)
  • 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 24 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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