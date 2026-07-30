Болонья станет 12-м клубом Серии А, за который сыграет украинский футболист

29-летний украинский нападающий Артем Довбик сезон 2026/27 проведет в итальянской Болонье на правах аренды.

Ранее ни один футболист из Украины не выступал за этот клуб Серии А.

По этому поводу вспомним все команды, в составе которых играли украинские футболисты в чемпионате Италии.

Клубы Серии А по количеству матчей, сыгранных украинцами в их составе

226 – Милан

116 – Аталанта

71 – Дженоа

60 – Ювентус

46 – Рома

44 – Специя

40 – Лечче

25 – Сампдория

23 – Эмполи

5 – Фрозиноне

3 – Фиорентина

0 – Болонья

Напомним, что ранее Довбик сыграл 46 матчей в Серии А в составе римской Ромы.

Матчи украинских футболистов в Серии А