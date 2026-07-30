Италия30 июля 2026, 16:21 | Обновлено 30 июля 2026, 16:43
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Болонья станет 12-м клубом Серии А, за который сыграет украинский футболист
Вспомним все команды чемпионата Италии по количеству матчей, сыгранных украинцами в их составе
30 июля 2026, 16:21 | Обновлено 30 июля 2026, 16:43
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29-летний украинский нападающий Артем Довбик сезон 2026/27 проведет в итальянской Болонье на правах аренды.
Ранее ни один футболист из Украины не выступал за этот клуб Серии А.
По этому поводу вспомним все команды, в составе которых играли украинские футболисты в чемпионате Италии.
Клубы Серии А по количеству матчей, сыгранных украинцами в их составе
- 226 – Милан
- 116 – Аталанта
- 71 – Дженоа
- 60 – Ювентус
- 46 – Рома
- 44 – Специя
- 40 – Лечче
- 25 – Сампдория
- 23 – Эмполи
- 5 – Фрозиноне
- 3 – Фиорентина
- 0 – Болонья
Напомним, что ранее Довбик сыграл 46 матчей в Серии А в составе римской Ромы.
Матчи украинских футболистов в Серии А
- 226 – Андрей Шевченко (Милан)
- 186 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 71 – Дженоа)
- 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
- 60 – Александр Заваров (Ювентус)
- 46 – Артем Довбик (Рома)
- 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 24 – Евгений Шахов (Лечче)
- 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
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