Орхус установил уникальный рекорд квалификационных раундов Лиги чемпионов

Датский Орхус стал первой командой в истории квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд, проиграв первый матч дома с разницей в три мяча.

После домашнего поражения в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Леха со счетом 1:4 датчане сумели на выезде победить своего соперника с таким же счетом (4:1).

А в серии послематчевых пенальти Орхус был сильнее Леха и вышел в следующий раунд турнира, установив новый рекорд Лиги чемпионов.