Орхус установил уникальный рекорд квалификационных раундов Лиги чемпионов
Датчане первыми прошли в следующий раунд ЛЧ, проиграв первую игру дома с разницей в три мяча
Датский Орхус стал первой командой в истории квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд, проиграв первый матч дома с разницей в три мяча.
После домашнего поражения в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Леха со счетом 1:4 датчане сумели на выезде победить своего соперника с таким же счетом (4:1).
А в серии послематчевых пенальти Орхус был сильнее Леха и вышел в следующий раунд турнира, установив новый рекорд Лиги чемпионов.
3 - 🇩🇰 AGF Aarhus are the first team in UEFA Champions League qualifying history to lose the first leg by three goals at home but still go on to qualify for the next round.— OptaJoe (@OptaJoe) July 30, 2026
❌ 1-4 first leg
✅ 4-1 second leg
➡️ 4-3 on penalties
Comeback. https://t.co/LtdG6QA0oO pic.twitter.com/HOBbBiy9pp
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