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Лига чемпионов
30 июля 2026, 14:58 | Обновлено 30 июля 2026, 15:03
168
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Орхус установил уникальный рекорд квалификационных раундов Лиги чемпионов

Датчане первыми прошли в следующий раунд ЛЧ, проиграв первую игру дома с разницей в три мяча

30 июля 2026, 14:58 | Обновлено 30 июля 2026, 15:03
168
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Орхус установил уникальный рекорд квалификационных раундов Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Датский Орхус стал первой командой в истории квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в следующий раунд, проиграв первый матч дома с разницей в три мяча.

После домашнего поражения в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Леха со счетом 1:4 датчане сумели на выезде победить своего соперника с таким же счетом (4:1).

А в серии послематчевых пенальти Орхус был сильнее Леха и вышел в следующий раунд турнира, установив новый рекорд Лиги чемпионов.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Солодка історична перемога! Досі в захваті від Орхуса💪😇
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