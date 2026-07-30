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  4. Эксперт объяснил, почему в Салониках и Генте не стоит ждать много голов
Лига Европы
30 июля 2026, 14:20 |
139
0

Эксперт объяснил, почему в Салониках и Генте не стоит ждать много голов

По мнению Владимира Чеснакова, интрига будет сохраняться до финального свистка

30 июля 2026, 14:20 |
139
0
Эксперт объяснил, почему в Салониках и Генте не стоит ждать много голов
ФК ЛНЗ
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Многолетний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков, являющийся одним из гвардейцев украинского футбола, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубков с участием украинских клубов, которые состоятся 30 июля.

«В ответных матчах большую роль играет работа тренерского штаба. Ведь после скрупулезного анализа первых противостояний нужно остановить свой выбор на выигрышном варианте.

Несмотря на поражение неделю назад в польском Люблине, считаю, что для киевского «Динамо» в Лиге Европы еще не все потеряно. Убежден, что была проведена работа над допущенными ошибками, и даже один забитый мяч может повлиять на ход событий в Салониках. Очень надеюсь, что сможет прервать свою безголевую серию Матвей Пономаренко. В основное время все закончится в пользу «Динамо» – 1:0, и не удивлюсь, если судьба путевки в следующий раунд решится в серии послематчевых пенальти.

Что касается поединка в Лиге конференций «Гент» – ЛНЗ, то в подготовительный период главный тренер черкасчан Виталий Пономарев много экспериментировал с тактическими построениями. Впрочем, это не сильно влияло на игровую стилистику, где большая роль отводилась интенсивности в завершающей фазе, что заставляло соперников нервничать. На мой взгляд, черкасчане в Генте сохранят свои ворота в непрокосновенности, а в одной из атак забьют и продолжат выступления на международной арене».

Ранее тренер «Гента» назвал ключ к победе над ЛНЗ в ответном матче.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Гент Лига конференций ПАОК - Динамо ЛНЗ Черкассы инсайд Мнение эксперта Гент - ЛНЗ Владимир Чеснаков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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