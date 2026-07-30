Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне

В ночь на 31 июля во втором круге турнира в Вашингтоне между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 10) и Полина Кудерметова (WTA 108).

Встреча начнется не ранее 03:00 по Киеву.

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Элина Свитолина

Украинская спортсменка проводит сезон на высоком уровне, она может похвастаться тем, что выиграла два турнира – в Окленде и Риме. Также стоит вспомнить финал в Дубае, полуфиналы Индиан Уэллс и Открытого чемпионата Австралии. Провалила спортсменка травяную часть сезона, одержав 3 победы в шести матчах, причем вылетела уже в первом круге Уимблдона.

Свитолина славится свой стабильностью и выносливостью, за свою карьеру она точно заслужила выиграть соэм, но так и не смогла взять этот трофей. Думаю, на харде спортсменка снова будет играть сильнее, так что можно ждать борьбы за титул.

Полина Кудерметова

Бывшая «нейтралка» начала представлять Узбекистан только в конце 2025 года, так что ее можно отнести к числу перебежчиков. Кудерметова в этом сезоне не впечатляет, хотя она выиграла 33 матча из 48. С начала года теннисистка потеряла четыре позиции в рейтинге, показывая не самую яркую игру.

Хорошую статистику удалось набить благодаря участию в челленджерах и квалификациях топовых турнирах. Спортсменке 23 года, хотя перспективной уже ее сложно назвать.

Кудерметова начала борьбу в Вашингтоне с тяжелого матча против испанки Кристины Буксы, удалось отыграться с 5:7, 1:3, но спортсменка взяла вторую партию – 7:6, а третью выиграла – 6:0.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, а в предстоящей битве украинка большой фаворит, что выглядит логично. Свитолина выше классом, имеет больше опыта, да и в целом, проводит хороший сезон.

Главное преимущество Кудерметовой состоит в ее молодости, она почти на девять лет младше. Предлагаю сделать здесь ставку на успех украинки с форой -4,5 гейма.