Гент – ЛНЗ. Прогноз Игоря Цыганыка на матч квалификации Лиги конференций

В четверг, 30 июля, бельгийский «Гент» примет у себя дома на «Геламко Арене» черкасский ЛНЗ в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первой встрече победителя не определили, исторический для украинского клуба поединок завершился нулевой ничьей 0:0. Теперь всё решит второй матч, который обслужит бригада арбитров из Косово во главе с Генком Нуза. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Победитель противостояния в следующем раунде отбора встретится с победителем пары «Гетеборг» – «Левадия».

Спортивный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на эту встречу.

Гент

Бельгийский гранд подходил к этому противостоянию в статусе безусловного фаворита, однако команда Рика де Мила удивила своей осторожностью. С первых минут «индейцы» взяли мяч под контроль, но создавали моменты в течение матча очень редко. Те немногие эпизоды, когда им удавалось подобраться к воротам ЛНЗ, они не реализовали.

«Гент» действовал по схеме 4-2-3-1, что позволило укрепить центр поля, но результата это не принесло. С другой стороны, тренер бельгийцев признал, что даже просто отсутствие пропущенных голов его устраивает. Впрочем, в ответном матче сценарий должен быть совсем другим. Если быть здесь слишком осторожным, то можно дотянуть до серии пенальти и доверить свою судьбу «лотерее». Поэтому стоит ожидать от «Гента» более агрессивной игры в атаке.

Дома «индейцы» традиционно играют значительно активнее и вертикальнее. Ожидается активное использование флангов и креативность полузащиты впереди, чтобы расшатать оборонительные построения черкасцев.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

ЛНЗ

Исторический дебют в еврокубках для команды Виталия Пономарева можно считать успешным. В первом в своей истории матче в Лиге конференций ЛНЗ не уступил сильному и опытному сопернику. Черкасцы продемонстрировали впечатляющую организацию оборонительного блока, дисциплину и самоотдачу.

Вратарь Алексей Паламарчук сыграл немалую роль вместе с парой центральных защитников Муравский – Дидык. Команда также играла с плотным центром, что позволяло эффективно сдерживать атаки бельгийцев. Было несколько ошибок в обороне, однако их либо удавалось вовремя исправить, либо сами «индейцы» не могли ими воспользоваться.

Во втором матче Пономарев вряд ли решится менять тактическую схему игры и снова будет играть вторым номером. ЛНЗ делает ставку на компактную и организованную оборону, силовую борьбу и быстрые переходы в контратаки через Ассинора и Кузика.

После первого матча тренер объяснял, что команда неплохо начала, но впоследствии стала больше нервничать и допускать ошибки из-за недостатка опыта. Соответственно, главной задачей тренерского штаба перед второй встречей будет донести до игроков, как действовать в той или иной ситуации, как реагировать на действия соперника под давлением. Этот фактор может иметь решающее значение.

Прогноз и ставка

Несмотря на ничью в первом матче, уверенным фаворитом противостояния остается «Гент». Бельгийцы превосходят украинскую команду не только по опыту и индивидуальному мастерству, но и по глубине состава.

Очень важным будет фактор домашнего поля. Поддержка трибун и отсутствие сложных переездов могут дать сопернику ЛНЗ немалое преимущество. В то же время подопечным Виталия Пономарева придется иметь дело с непростой логистикой и адаптацией к местным условиям.

Черкасцам будет крайне трудно в таких условиях рассчитывать на какой-то приемлемый результат. Они будут вязать игру, отбиваться и терпеть, надеясь на контратаки, однако шансов у них на самом деле не так много.

Многое будет зависеть от первых минут, когда «Гент» попытается обрушить на ворота Паламарчука все свои силы. Однако даже если бельгийцам и не удастся забить сразу, рано или поздно класс и опыт возьмут своё. Поэтому наиболее вероятным результатом я вижу победу «Гента» в основное время с форой (-1,0) или (-1,5). Поставить на этот результат можно с коэффициентом 1,66 и 2,20.