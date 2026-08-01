Определен футболист, из-за которого Полесье проиграло Копенгагену

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий назвал виновника поражения «Полесья» от «Копенгагена».

– Первый гол в ворота «Полесья» был забит после пенальти, который «привёз» в свои ворота Георгий Майсурадзе, нарушив правила в штрафной площадке. Что вы думаете об эпизоде, который произошёл в вашей зоне?

– Моя зона сейчас на диване. На самом деле, понимаете, подкат в штрафной – это игровой эпизод, и решение принимается за доли секунды. Однако если ты это делаешь, то должен быть на все 100% уверен в игре в мяч. Ненужный подкат, конечно. Майсурадзе явно проиграл позицию.

Немного более быстрый игрок «Копенгагена» опередил, пошел на обострение и обыграл Майсурадзе, выиграв позицию и заработав пенальти. Он, возможно, хотел помешать прострелу. Ну, прострел — это не удар. Осталось ещё забить с него. А игрок явно шёл на фол. Пенальти, и уже хорошее преимущество у «Копенгагена».

– Второй тайм сразу начался с удаления Дзунносуке Судзуки из «Копенгагена».

– Удаление Судзуки в некоторой степени дало надежду. Краснопир здорово открылся, немного выиграл позицию и сыграл в корпус, что привело к ошибке защитника «Копенгагена». Очень хороший нападающий, скажем так. Он много открывается, выполняет черновую работу, перекрывает передачи защитников соперника. Трудяга в хорошем смысле этого слова.