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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 00:32 |
159
0

Определен футболист, из-за которого Полесье проиграло Копенгагену

Федецкий остался недоволен игрой Майсурадзе

01 августа 2026, 00:32 |
159
0
Определен футболист, из-за которого Полесье проиграло Копенгагену
ФК Полессье
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Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий назвал виновника поражения «Полесья» от «Копенгагена».

– Первый гол в ворота «Полесья» был забит после пенальти, который «привёз» в свои ворота Георгий Майсурадзе, нарушив правила в штрафной площадке. Что вы думаете об эпизоде, который произошёл в вашей зоне?

– Моя зона сейчас на диване. На самом деле, понимаете, подкат в штрафной – это игровой эпизод, и решение принимается за доли секунды. Однако если ты это делаешь, то должен быть на все 100% уверен в игре в мяч. Ненужный подкат, конечно. Майсурадзе явно проиграл позицию.

Немного более быстрый игрок «Копенгагена» опередил, пошел на обострение и обыграл Майсурадзе, выиграв позицию и заработав пенальти. Он, возможно, хотел помешать прострелу. Ну, прострел — это не удар. Осталось ещё забить с него. А игрок явно шёл на фол. Пенальти, и уже хорошее преимущество у «Копенгагена».

– Второй тайм сразу начался с удаления Дзунносуке Судзуки из «Копенгагена».

– Удаление Судзуки в некоторой степени дало надежду. Краснопир здорово открылся, немного выиграл позицию и сыграл в корпус, что привело к ошибке защитника «Копенгагена». Очень хороший нападающий, скажем так. Он много открывается, выполняет черновую работу, перекрывает передачи защитников соперника. Трудяга в хорошем смысле этого слова.

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Артем Федецкий Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье Гиорги Майсурадзе
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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