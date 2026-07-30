Ковалец спрогнозировал счет матча ПАОК – Динамо в Лиге Европы

Бывший игрок киевского Динамо Сергей Ковалец спрогнозировал счет ответного матча между «бело-синими» и греческим ПАОКом в квалификации в Лигу Европы.

«Нужно драться, повторюсь, а если будут убирать и беречь ножки, то ничего не получится… Вот тогда и шансов не будет. Думаю, что в дополнительное время Динамо должно дожать ПАОК и пробьется до следующей стадии, а в основной победит со счетом 2:1», – сказал Ковалец.

Матч ПАОК – Динамо запланировано на четверг, 30 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по киевскому времени. В первом матче подопечные Игоря Костюка уступили грекам (2:3).