Ковалец спрогнозировал счет матча ПАОК – Динамо в Лиге Европы
Тренер верит в подопечных Игоря Костюка
Бывший игрок киевского Динамо Сергей Ковалец спрогнозировал счет ответного матча между «бело-синими» и греческим ПАОКом в квалификации в Лигу Европы.
«Нужно драться, повторюсь, а если будут убирать и беречь ножки, то ничего не получится… Вот тогда и шансов не будет. Думаю, что в дополнительное время Динамо должно дожать ПАОК и пробьется до следующей стадии, а в основной победит со счетом 2:1», – сказал Ковалец.
Матч ПАОК – Динамо запланировано на четверг, 30 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по киевскому времени. В первом матче подопечные Игоря Костюка уступили грекам (2:3).
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