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  4. Ковалец спрогнозировал счет матча ПАОК – Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
30 июля 2026, 08:29 |
597
0

Ковалец спрогнозировал счет матча ПАОК – Динамо в Лиге Европы

Тренер верит в подопечных Игоря Костюка

30 июля 2026, 08:29 |
597
0
Ковалец спрогнозировал счет матча ПАОК – Динамо в Лиге Европы
ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец
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Бывший игрок киевского Динамо Сергей Ковалец спрогнозировал счет ответного матча между «бело-синими» и греческим ПАОКом в квалификации в Лигу Европы.

«Нужно драться, повторюсь, а если будут убирать и беречь ножки, то ничего не получится… Вот тогда и шансов не будет. Думаю, что в дополнительное время Динамо должно дожать ПАОК и пробьется до следующей стадии, а в основной победит со счетом 2:1», – сказал Ковалец.

Матч ПАОК – Динамо запланировано на четверг, 30 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по киевскому времени. В первом матче подопечные Игоря Костюка уступили грекам (2:3).

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Сергей Ковалец Динамо Киев ПАОК ПАОК - Динамо Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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