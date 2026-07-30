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Испания
30 июля 2026, 22:08 |
1071
0

Культовый испанский клуб договорился о переходе с украинским вратарем

Сапутин может перейти в «Валенсию»

30 июля 2026, 22:08 |
1071
0
Культовый испанский клуб договорился о переходе с украинским вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сапутин
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Вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин близок к продолжению карьеры в испанской Ла Лиге.

Интерес к 22-летнему украинцу проявляет «Валенсия», которая уже согласовала с футболистом личные условия контракта. По информации Tribuna Deportiva, теперь испанскому клубу необходимо достичь окончательной договоренности с «Зарей». Переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, а ожидаемая сумма полноценного трансфера составляет от 2 до 3 миллионов евро.

Отмечается, что «Валенсия» рассматривает Сапутина как конкурента Столе Димитриевскому. В то же время заключение сделки пока отложено, поскольку клуб решил сначала решить вопрос с усилением позиции правого защитника.

В прошлом сезоне Сапутин провел 23 матча в УПЛ, пропустил 25 мячей и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Заря Луганск Валенсия трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Александр Сапутин
Дмитрий Олийченко Источник
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