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30 июля 2026, 02:12 | Обновлено 30 июля 2026, 02:14
164
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала роскошный отпуск

Кристина Яремчук показала отпуск в Комо

30 июля 2026, 02:12 | Обновлено 30 июля 2026, 02:14
164
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала роскошный отпуск
Instagram. Кристина и Роман Яремчук
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Жена нападающего сборной Украины Романа ЯремчукаКристина – поделилась атмосферными кадрами с отдыха на знаменитом озере Комо.

Супруги провели день на роскошном классическом катере, наслаждаясь живописными видами одного из самых известных курортов Италии. Для фотосессии Роман и Кристина выбрали светлые образы, а часть кадров сделали в стильном черно-белом формате.

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Особенно романтичными получились фотографии, на которых Яремчуки позируют вдвоем на фоне озера и целуются прямо на борту лодки.

«День на озере Комо. Вечные моменты, классические лодки и одно из самых красивых мест Италии», – говорится в подписи к фотосессии.

Кадры вызвали восторг у подписчиков. В комментариях пишут: «Hollywood», «Это невероятно красиво», «Нереальные», «Мамочки! Какая красота» и так далее.

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фото Кристина Яремчук Роман Яремчук сборная Украины по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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