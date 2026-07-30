ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала роскошный отпуск
Кристина Яремчук показала отпуск в Комо
Жена нападающего сборной Украины Романа Яремчука – Кристина – поделилась атмосферными кадрами с отдыха на знаменитом озере Комо.
Супруги провели день на роскошном классическом катере, наслаждаясь живописными видами одного из самых известных курортов Италии. Для фотосессии Роман и Кристина выбрали светлые образы, а часть кадров сделали в стильном черно-белом формате.
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Особенно романтичными получились фотографии, на которых Яремчуки позируют вдвоем на фоне озера и целуются прямо на борту лодки.
«День на озере Комо. Вечные моменты, классические лодки и одно из самых красивых мест Италии», – говорится в подписи к фотосессии.
Кадры вызвали восторг у подписчиков. В комментариях пишут: «Hollywood», «Это невероятно красиво», «Нереальные», «Мамочки! Какая красота» и так далее.
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