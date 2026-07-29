Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выступление нидерландского полузащитника Джастина Лонвейка за киевское «Динамо» в начале нового сезона.

– Андрей, как можно оценить игру Джастина Лонвейка за «Динамо»? В поединке с «Университатей» нидерландский футболист забил победный мяч в серии пенальти, а в первом матче с «ПАОКом» он отличился голом с игры!

– Я думаю, чемпионат Украины покажет, какой это футболист. Я думаю, что у него будет какая-то уверенность в своих действиях. Оценивать по двум-трем поединкам очень трудно. Давайте хотя бы посмотрим, как он сыграет в первом круге чемпионата Украины. А потом уже будем рассуждать.