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  4. Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 22:44 |
794
0

Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо

Мнение легенды о нидерландском футболисте киевлян

29 июля 2026, 22:44 |
794
0
Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк
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Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выступление нидерландского полузащитника Джастина Лонвейка за киевское «Динамо» в начале нового сезона.

– Андрей, как можно оценить игру Джастина Лонвейка за «Динамо»? В поединке с «Университатей» нидерландский футболист забил победный мяч в серии пенальти, а в первом матче с «ПАОКом» он отличился голом с игры!

– Я думаю, чемпионат Украины покажет, какой это футболист. Я думаю, что у него будет какая-то уверенность в своих действиях. Оценивать по двум-трем поединкам очень трудно. Давайте хотя бы посмотрим, как он сыграет в первом круге чемпионата Украины. А потом уже будем рассуждать.

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Украинская Премьер-лига Андрей Воробей Динамо Киев Джастин Лонвейк чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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