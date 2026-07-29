«Нам нужно быть дураками». В Баварии отреагировали на возможный трансфер

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал слухи о возможном трансфере колумбийского вингера Луиса Диаса в саудовский «Аль-Хиляль»:

«Нам пришлось бы быть дураками, не так ли? У нас отличная команда, честно. Давайте просто начнём сезон и забьём много голов».

В сезоне 2025/26 Луис Диас провёл 51 матч на клубном уровне, отличившись 26 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.