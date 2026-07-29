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  4. «Нам нужно быть дураками». В Баварии отреагировали на возможный трансфер
Германия
29 июля 2026, 23:49 |
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«Нам нужно быть дураками». В Баварии отреагировали на возможный трансфер

1Ян-Кристиан Дрезен отрицает уход Луиса Диаса

29 июля 2026, 23:49 |
80
0
«Нам нужно быть дураками». В Баварии отреагировали на возможный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
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Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал слухи о возможном трансфере колумбийского вингера Луиса Диаса в саудовский «Аль-Хиляль»:

«Нам пришлось бы быть дураками, не так ли? У нас отличная команда, честно. Давайте просто начнём сезон и забьём много голов».

В сезоне 2025/26 Луис Диас провёл 51 матч на клубном уровне, отличившись 26 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Ян-Кристиан Дрезен трансферы Бавария Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Бундеслиги Луис Диас
Дмитрий Вус Источник: Kicker
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