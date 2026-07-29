Назарий МУРАВСКИЙ: «Все зависит от психологии»

Украинский центральный защитник черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился своими ожиданиями от ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций против бельгийского «Гента».

– Какие основные изменения вы ощущаете в подготовке к матчам УПЛ и к еврокубкам? Насколько отличается сам процесс или, возможно, настрой? Или, опять же, просто игнорируете всё и играете, как в Football Manager?

– Ну, смотрите, опять же, это такой психологический момент, всё зависит от психологии. Я отношусь к этому матчу, как к любому другому поединку в своей карьере. Мы сейчас были на сборах, я готовился к матчам. Да, сейчас у меня еврокубки, я готовлюсь к матчу, и моя подготовка не отличается. Поэтому разницы нет.

– Если представить, что лет 20 назад вам бы сказали, что вы будете играть в еврокубках – это была бы команда, с которой бы точно хотели сыграть?

– Послушайте, это тоже интересный момент. Когда-то, ещё когда я был маленьким, уже не помню, сколько мне было лет, ну пусть лет 13, я смотрел матч, в котором «Шахтёр» играл против «Гента». А завтра я уже буду играть против «Гента». И наша команда – ЛНЗ. Поэтому это очень интересный факт. Но если отвечать на ваш вопрос – я еще с детства болел и болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому для меня это был бы почти стопроцентный вариант.

Матч «Гент» – ЛНЗ состоится 30 июля в 21:30 по киевскому времени.