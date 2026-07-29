Болельщики житомирского «Полесья» отблагодарили футбольный клуб «Копенгаген» за проявления поддержки Украины.

На стадионе «Паркен» в столице Дании фанаты развернули баннер со словами благодарности.

«Спасибо, ФК «Копенгаген», за поддержку Украины» – написано на баннере.

Напомним, что в первом матче фанаты «Копенгагена» вывесили баннер в поддержку украинцев, защищающих свою страну от российской агрессии.

В свою очередь, в день матча функционеры датского клуба также подготовили для «Полесья» символический подарок, в очередной раз продемонстрировав свою позицию.

ФОТО. Фанаты Полесья отблагодарили Копенгаген за поддержку Украины