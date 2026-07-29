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Лига конференций
29 июля 2026, 20:30 | Обновлено 29 июля 2026, 20:32
505
0

ФОТО. Фанаты Полесья отблагодарили Копенгаген за поддержку Украины

Футбол – объединяет

29 июля 2026, 20:30 | Обновлено 29 июля 2026, 20:32
505
0
ФОТО. Фанаты Полесья отблагодарили Копенгаген за поддержку Украины
Sport.ua
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Болельщики житомирского «Полесья» отблагодарили футбольный клуб «Копенгаген» за проявления поддержки Украины.

На стадионе «Паркен» в столице Дании фанаты развернули баннер со словами благодарности.

«Спасибо, ФК «Копенгаген», за поддержку Украины» – написано на баннере.

Напомним, что в первом матче фанаты «Копенгагена» вывесили баннер в поддержку украинцев, защищающих свою страну от российской агрессии.

В свою очередь, в день матча функционеры датского клуба также подготовили для «Полесья» символический подарок, в очередной раз продемонстрировав свою позицию.

ФОТО. Фанаты Полесья отблагодарили Копенгаген за поддержку Украины

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье фото российско-украинская война
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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