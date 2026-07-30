«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо

Завтра, 30 июля, «Динамо» попытается реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от ПАОКа (2:3) и пробиться в следующий раунд этого турнира.

Насколько сложное это задание для «бело-синих» и реальное ли вообще, рассказал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Если кратко, то мы проиграем и вылетим в Лигу конференций, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – К сожалению, не с кем выигрывать. На мой взгляд, у «Динамо» нет как таковой команды, объединенного одной целью коллектива. Я уже не раз говорил, что в передачах очень много брака, в обработке мяча. Какой сегодня футбол? После потери мяча сразу идет прессинг. Есть и другой вариант – отойти к своим воротам и ловить соперника на контратаках, но они должны быть скоростные, чем «Динамо» похвастать не может.

Мне сложно как-то все это объяснять, поскольку в игре нынешнего «Динамо» идет ошибка на ошибке. Я даже иногда выключаю трансляцию, поскольку моя нервная система не выдерживает. Через некоторое время снова включаю, и так бывает часто (улыбается).

ПАОК выиграет – 2:1. Думаю, что греки при поддержке трибун с первых минут будут атаковать. А когда хозяева забьют и сделают для себя комфортное преимущество, тогда дадут динамовцам подышать.