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  4. «Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Лига Европы
30 июля 2026, 16:49 |
9767
14

«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо

Известный в прошлом наставник разочарован нынешним поколением столичного клуба

30 июля 2026, 16:49 |
9767
14 Comments
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Динамо
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Завтра, 30 июля, «Динамо» попытается реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от ПАОКа (2:3) и пробиться в следующий раунд этого турнира.

Насколько сложное это задание для «бело-синих» и реальное ли вообще, рассказал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Если кратко, то мы проиграем и вылетим в Лигу конференций, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – К сожалению, не с кем выигрывать. На мой взгляд, у «Динамо» нет как таковой команды, объединенного одной целью коллектива. Я уже не раз говорил, что в передачах очень много брака, в обработке мяча. Какой сегодня футбол? После потери мяча сразу идет прессинг. Есть и другой вариант – отойти к своим воротам и ловить соперника на контратаках, но они должны быть скоростные, чем «Динамо» похвастать не может.

Мне сложно как-то все это объяснять, поскольку в игре нынешнего «Динамо» идет ошибка на ошибке. Я даже иногда выключаю трансляцию, поскольку моя нервная система не выдерживает. Через некоторое время снова включаю, и так бывает часто (улыбается).

ПАОК выиграет – 2:1. Думаю, что греки при поддержке трибун с первых минут будут атаковать. А когда хозяева забьют и сделают для себя комфортное преимущество, тогда дадут динамовцам подышать.

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Йожеф Сабо Лига Европы Динамо Киев ПАОК Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 14
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А дед-то прав! 
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+3
Ежик отработал полученное от ахметки
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+3
Такое чувство что Вирт играл за Динамо, сравнивая его вью. Хотя он экс игрок шахты)))).
Дед смешен. Хотя действительно жалко мне его. Остался ни с чем.
Кроме фамилии.
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+1
На жаль, логічно. Але логіка у футболі працює не завжди. У Полісся здавалося більше було шансів пройти далі учора, тайм грали у більшості. У Динамо шансів менше до матчу, дефіцит в гол, гра в гостях, але можливо саме вони сьогодні і пройдуть далі. 
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+1
Спорт уа начал массировано выкидывать на вентилятор негативные статьи про Динамо в большом количестве аккурат перед матчем с греками. Ожидаемо. Ничего нового от ахметовского сайта.
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+1
Діду давно пора на пенсію 
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0
"Вихор чардаша" каже все по ділу, респект
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-1
Все дід правильно каже 👍
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-1
У дырочки без шансов. Не нервничай☝️
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-2
Ну тут не треба бути експертом, щоби зробити прогноз. Навіть якби в першому матчі була нічия, шанси Динамо було б мізерні. А після програшу сто пудов не відіграються
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-2
Ну я тоже раньше переживал, что ДК проигрывать начало. А потом я понял, что великого клуба то нет уже, просто используют эмблему для прикрытия системы. Теперь просто ржу со стада баранов, которым не доходит это))) 
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
Динамо  приїхав у  село  озерна  може  внічию  зіграють  похорон  Києву   і  суркісу
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-7
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