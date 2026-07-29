29 июля, ответный матч в квалификации Лиги чемпионов проведут Црвена Звезда – Ларн. Старт встречи запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Црвена Звезда

Сербский гранд не нуждается в представлении, клуб перед собой ставит задачу попасть в основную сетку Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Црвена Звезда уверенно выиграла чемпионат, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.

Сезон на внутренней арене уже начался, команда выиграла два матча с общей разницей 8:1. Пока коллектив выглядит мощно, забивая в среднем 4 гола за матч в текущем сезоне, хотя стоит учитывать, что и уровень соперников не был высоким. При таких раскладах, можно уже думать о следующем сопернике, которым будет победитель пары Хапоэль Беер-Шева – Викингур Рейкьявик.

Ларн

Клуб из Северной Ирландии основан еще в 1889 году, но первое чемпионство выиграл только в сезоне 2022/2023, а в сумме уже трижды брал этот трофей. В нынешней квалификации Лиги чемпионов Ларн уже прошел одного соперника, речь идет о представителе Сан-Марино Тре Фиори, которого удалось дважды обыграть – 1:0 в гостях и 2:1 дома.

Как показал первый матч против Црвеной Звезды, команда не может конкурировать с соперниками такого уровня. Вылета из Лиги чемпионов не избежать, но будет возможность продолжить борьбу в еврокубках уровнем ниже, что тоже неплохо.

Личные встречи

В первом матче Ларн сильно огорчил, сумев нанести только один удар по воротам, против 27 выстрелов у соперника, Црвена Звезда одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Прогноз

В этой паре уже все решено, сербский гранд на порядок выше классом. Букмекеры не сомневаются в том, что Црвена Звезда выиграет и ответный матч, хоть особой нужды в этом нет. Хозяева наверняка будут доминировать, тренер может дать шанс некоторым резервистам, что почувствовать атмосферу еврокубков. Жду еще одного разгрома, поэтому ставлю на успех Црвеной Звезды с форой -2,5 гола за 1,62.