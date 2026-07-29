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  4. Црвена Звезда – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 июля 2026, 17:29 |
8
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Црвена Звезда – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча состоится 29 июля и начнется в 21:00 по Киеву

29 июля 2026, 17:29 |
8
0
Црвена Звезда – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Ларн
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29 июля, ответный матч в квалификации Лиги чемпионов проведут Црвена Звезда – Ларн. Старт встречи запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Црвена Звезда

Сербский гранд не нуждается в представлении, клуб перед собой ставит задачу попасть в основную сетку Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Црвена Звезда уверенно выиграла чемпионат, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.

Сезон на внутренней арене уже начался, команда выиграла два матча с общей разницей 8:1. Пока коллектив выглядит мощно, забивая в среднем 4 гола за матч в текущем сезоне, хотя стоит учитывать, что и уровень соперников не был высоким. При таких раскладах, можно уже думать о следующем сопернике, которым будет победитель пары Хапоэль Беер-Шева – Викингур Рейкьявик.

Ларн

Клуб из Северной Ирландии основан еще в 1889 году, но первое чемпионство выиграл только в сезоне 2022/2023, а в сумме уже трижды брал этот трофей. В нынешней квалификации Лиги чемпионов Ларн уже прошел одного соперника, речь идет о представителе Сан-Марино Тре Фиори, которого удалось дважды обыграть – 1:0 в гостях и 2:1 дома.

Как показал первый матч против Црвеной Звезды, команда не может конкурировать с соперниками такого уровня. Вылета из Лиги чемпионов не избежать, но будет возможность продолжить борьбу в еврокубках уровнем ниже, что тоже неплохо.

Личные встречи

В первом матче Ларн сильно огорчил, сумев нанести только один удар по воротам, против 27 выстрелов у соперника, Црвена Звезда одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Прогноз

В этой паре уже все решено, сербский гранд на порядок выше классом. Букмекеры не сомневаются в том, что Црвена Звезда выиграет и ответный матч, хоть особой нужды в этом нет. Хозяева наверняка будут доминировать, тренер может дать шанс некоторым резервистам, что почувствовать атмосферу еврокубков. Жду еще одного разгрома, поэтому ставлю на успех Црвеной Звезды с форой -2,5 гола за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Црвена Звезда
29 июля 2026 -
21:00
Ларн
Фора Црвены Звезды (-2.5) 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Црвена Звезда Ларн Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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