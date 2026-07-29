Экс-игрок сборной Украины: «У Полесья уже есть свой стиль»
В Копенгагене будет открытый футбол
Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, чьи шансы он оценивает выше в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье», который состоится сегодня в Дании.
«В первом матче в словацком Кошице соперники действовали в открытом стиле, и я остался под впечатлением. В действиях «Полесья» уже чувствовалась «режиссёрская» рука Руслана Ротаня, когда акцент делается на контроле мяча с острыми моментами в завершающей фазе. Считаю, что появление качественных летних новичков способствовало повышению конкуренции за место в стартовом составе. Это всегда идёт на пользу.
Конечно, неделю назад и подопечные Руслана Ротаня были не безгрешны. Не реализовали три голевых момента, не обошлось без досадных ошибок у собственных ворот. Но то, что «Полесье» прогрессирует, — факт.
Конечно, очень хочется, чтобы полищуки прошли «Копенгаген» — команду с немалым опытом выступлений в еврокубках. Это положительно сказалось бы на имидже «Полесья», придало бы уверенности перед стартом чемпионата УПЛ, где у команды очень амбициозные планы.
Я выше оцениваю шансы «Полесья», только бы избежать промахов с убийственных позиций, как это было в Кошице».
Вечером 29 июля состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда ЛК.
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