Экс-игрок сборной Украины: «У Полесья уже есть свой стиль»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, чьи шансы он оценивает выше в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье», который состоится сегодня в Дании.

«В первом матче в словацком Кошице соперники действовали в открытом стиле, и я остался под впечатлением. В действиях «Полесья» уже чувствовалась «режиссёрская» рука Руслана Ротаня, когда акцент делается на контроле мяча с острыми моментами в завершающей фазе. Считаю, что появление качественных летних новичков способствовало повышению конкуренции за место в стартовом составе. Это всегда идёт на пользу.

Конечно, неделю назад и подопечные Руслана Ротаня были не безгрешны. Не реализовали три голевых момента, не обошлось без досадных ошибок у собственных ворот. Но то, что «Полесье» прогрессирует, — факт.

Конечно, очень хочется, чтобы полищуки прошли «Копенгаген» — команду с немалым опытом выступлений в еврокубках. Это положительно сказалось бы на имидже «Полесья», придало бы уверенности перед стартом чемпионата УПЛ, где у команды очень амбициозные планы.

Я выше оцениваю шансы «Полесья», только бы избежать промахов с убийственных позиций, как это было в Кошице».

Вечером 29 июля состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда ЛК.