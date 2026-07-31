Ярмоленко заинтересован в трансфере Гуцуляка в Динамо
Вингер сборной Украины остался без клуба, прекратив сотрудничество с «Полесьем»
Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает находиться в статусе свободного агента и занимается поиском нового клуба.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, интерес к 28-летнему футболисту сохраняет киевское «Динамо», но на данном этапе трансфер игрока маловероятен:
«Гуцуляк может находиться в шорт-листе киевского «Динамо», это логично. Я знаю, что он нравится Андрею Ярмоленко, так как может быть наследником вингера «бело-синих». Но мы должны понимать, что Алексей не вернется в Украину.
Без шансов. Мы знаем финансовые запросы Гуцуляка и его капризы. Он не будет идти в «Динамо», даже если не дождется привлекательных предложений за границей», – сообщил журналист.
После завершения сезона вингер отказался продлевать сотрудничество с житомирским «Полесьем». Гуцуляк играл за житомирский клуб с июля 2024 года и провел 65 матчей (21+11).
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він нах... не потрібен, бо всі вони відмовились,
а в ДК, саме Ярмолі, треба як зайцю СТОП-сигнал.