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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 13:49 | Обновлено 31 июля 2026, 13:58
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Ярмоленко заинтересован в трансфере Гуцуляка в Динамо

Вингер сборной Украины остался без клуба, прекратив сотрудничество с «Полесьем»

31 июля 2026, 13:49 | Обновлено 31 июля 2026, 13:58
790
2 Comments
Ярмоленко заинтересован в трансфере Гуцуляка в Динамо
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает находиться в статусе свободного агента и занимается поиском нового клуба.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, интерес к 28-летнему футболисту сохраняет киевское «Динамо», но на данном этапе трансфер игрока маловероятен:

«Гуцуляк может находиться в шорт-листе киевского «Динамо», это логично. Я знаю, что он нравится Андрею Ярмоленко, так как может быть наследником вингера «бело-синих». Но мы должны понимать, что Алексей не вернется в Украину.

Без шансов. Мы знаем финансовые запросы Гуцуляка и его капризы. Он не будет идти в «Динамо», даже если не дождется привлекательных предложений за границей», – сообщил журналист.

После завершения сезона вингер отказался продлевать сотрудничество с житомирским «Полесьем». Гуцуляк играл за житомирский клуб с июля 2024 года и провел 65 матчей (21+11).

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Динамо Киев Андрей Ярмоленко Михаил Спиваковский трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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+1
ага-ага...
в країнах Європи і навіть в арабських країнах
він нах... не потрібен, бо всі вони відмовились,
а в ДК, саме Ярмолі, треба як зайцю СТОП-сигнал.
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