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Германия
31 июля 2026, 13:27 | Обновлено 31 июля 2026, 13:46
679
0

Воспитанник Шахтера и полузащитник украинской сборной остался без клуба

Даниил Кревсун покинул «Боруссию» Дортмунд и ищет новый вариант для продолжения карьеры

31 июля 2026, 13:27 | Обновлено 31 июля 2026, 13:46
679
0
Воспитанник Шахтера и полузащитник украинской сборной остался без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун
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Полузащитник сборной Украины U-21 Даниил Кревсун продолжает поиски нового клуба для продолжения карьеры. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Талантливый 21-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Боруссией» Дортмунд. Немецкий клуб позволил украинцу поддерживать форму на своей базе.

Кревсун договорился о сотрудничестве с компанией Prostar и ждет привлекательных предложений, которые будут соответствовать его амбициям.

Во время зимнего трансферного окна в услугах Кревсуна был заинтересован «Металлист 1925» (теперь «Харьков»), однако полузащитник не планирует возвращаться в чемпионат Украины.

Воспитанник донецкого «Шахтера» в сентябре 2022 года выехал из страны и подписал контракт с «Пройсен Мюнстер», а в июле 2023-го присоединился к «Боруссии».

В составе второй команды «шмелей» украинец провел 62 матча, в которых забил два гола и отдал три ассиста. В активе игрока – семь матчей в футболке сборной Украины U-21.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Даниил Кревсун Михаил Спиваковский свободный агент
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
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