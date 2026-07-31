Воспитанник Шахтера и полузащитник украинской сборной остался без клуба

Полузащитник сборной Украины U-21 Даниил Кревсун продолжает поиски нового клуба для продолжения карьеры. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Талантливый 21-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Боруссией» Дортмунд. Немецкий клуб позволил украинцу поддерживать форму на своей базе.

Кревсун договорился о сотрудничестве с компанией Prostar и ждет привлекательных предложений, которые будут соответствовать его амбициям.

Во время зимнего трансферного окна в услугах Кревсуна был заинтересован «Металлист 1925» (теперь «Харьков»), однако полузащитник не планирует возвращаться в чемпионат Украины.

Воспитанник донецкого «Шахтера» в сентябре 2022 года выехал из страны и подписал контракт с «Пройсен Мюнстер», а в июле 2023-го присоединился к «Боруссии».

В составе второй команды «шмелей» украинец провел 62 матча, в которых забил два гола и отдал три ассиста. В активе игрока – семь матчей в футболке сборной Украины U-21.