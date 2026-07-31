Воспитанник Шахтера и полузащитник украинской сборной остался без клуба
Даниил Кревсун покинул «Боруссию» Дортмунд и ищет новый вариант для продолжения карьеры
Полузащитник сборной Украины U-21 Даниил Кревсун продолжает поиски нового клуба для продолжения карьеры. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Талантливый 21-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Боруссией» Дортмунд. Немецкий клуб позволил украинцу поддерживать форму на своей базе.
Кревсун договорился о сотрудничестве с компанией Prostar и ждет привлекательных предложений, которые будут соответствовать его амбициям.
Во время зимнего трансферного окна в услугах Кревсуна был заинтересован «Металлист 1925» (теперь «Харьков»), однако полузащитник не планирует возвращаться в чемпионат Украины.
Воспитанник донецкого «Шахтера» в сентябре 2022 года выехал из страны и подписал контракт с «Пройсен Мюнстер», а в июле 2023-го присоединился к «Боруссии».
В составе второй команды «шмелей» украинец провел 62 матча, в которых забил два гола и отдал три ассиста. В активе игрока – семь матчей в футболке сборной Украины U-21.
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