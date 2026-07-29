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Чемпионат мира
29 июля 2026, 15:04 | Обновлено 29 июля 2026, 15:05
733
0

Инфантино обещал национальным ассоциациям по 40 млн долларов за продажу ЧМ

ФИФА намерена передать проведение чемпионата мира на аутсорсинг

29 июля 2026, 15:04 | Обновлено 29 июля 2026, 15:05
733
0
Инфантино обещал национальным ассоциациям по 40 млн долларов за продажу ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Франции
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Председатель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал национальным ассоциациям финансовое вознаграждение за поддержку его проекта по привлечению частных инвесторов к организации Чемпионата мира.

Сообщается, что президент организации лично направил письма представителям местных ассоциаций с предложением заключить соответствующее соглашение. На обдумывание каждому члену ФИФА было отведено 53 дня. В случае согласия ассоциация могла получить до 40 миллионов долларов США от сотрудничества с частными инвесторами.

«Решение о том, реализовывать ли это предложение, полностью зависит от вас. Если вы решите поддержать его, пакет в 10 млрд долларов станет доступен уже с 1 января 2027 года, открыв следующий этап нашего совместного пути. Если же вы решите сохранить нынешнее положение дел и отклонить это предложение, мы продолжим реализацию ранее представленного расширения программы Forward на 2,7 млрд долларов.

В целом в следующем цикле, который начнётся 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 млн долларов в рамках этого предложения», – говорится в обращении Инфантино.

Ранее стало известно, что на проведении ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде ФИФА заработала более 15 миллиардов долларов.

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ФИФА чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино
Андрей Плыгун Источник
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