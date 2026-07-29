Инфантино обещал национальным ассоциациям по 40 млн долларов за продажу ЧМ

Председатель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал национальным ассоциациям финансовое вознаграждение за поддержку его проекта по привлечению частных инвесторов к организации Чемпионата мира.

Сообщается, что президент организации лично направил письма представителям местных ассоциаций с предложением заключить соответствующее соглашение. На обдумывание каждому члену ФИФА было отведено 53 дня. В случае согласия ассоциация могла получить до 40 миллионов долларов США от сотрудничества с частными инвесторами.

«Решение о том, реализовывать ли это предложение, полностью зависит от вас. Если вы решите поддержать его, пакет в 10 млрд долларов станет доступен уже с 1 января 2027 года, открыв следующий этап нашего совместного пути. Если же вы решите сохранить нынешнее положение дел и отклонить это предложение, мы продолжим реализацию ранее представленного расширения программы Forward на 2,7 млрд долларов. В целом в следующем цикле, который начнётся 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 млн долларов в рамках этого предложения», – говорится в обращении Инфантино.

Ранее стало известно, что на проведении ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде ФИФА заработала более 15 миллиардов долларов.