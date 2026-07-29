Карпаты поставили перед командой две задачи на сезон

Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал о том, какие задачи стоят перед командой Франа Фернандеса в новом сезоне.

Карпаты рассчитывают занять место в топ-6 УПЛ, а также побороться за Кубок Украины.

«Нашей задачей является попадание в первую шестерку. Большой фокус делаем на Кубке Украины. Мы знаем, как это важно для Львова».

«Поэтому мы будем фокусироваться и прилагать максимум усилий, чтобы пройти как можно дальше в Кубке Украины», – сказал Русол.

Львовская команда новый сезон начнет 1 августа матчем против Кривбасса.