Карпаты поставили перед командой две задачи на сезон
Русол хочет в тол-6 и продвижение в Кубке Украины
Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал о том, какие задачи стоят перед командой Франа Фернандеса в новом сезоне.
Карпаты рассчитывают занять место в топ-6 УПЛ, а также побороться за Кубок Украины.
«Нашей задачей является попадание в первую шестерку. Большой фокус делаем на Кубке Украины. Мы знаем, как это важно для Львова».
«Поэтому мы будем фокусироваться и прилагать максимум усилий, чтобы пройти как можно дальше в Кубке Украины», – сказал Русол.
Львовская команда новый сезон начнет 1 августа матчем против Кривбасса.
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