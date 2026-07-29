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Германия
29 июля 2026, 18:37 | Обновлено 29 июля 2026, 18:53
233
0

Легендарный Мануэль Нойер сообщил, когда планирует завершить карьеру

Сезон 2026/27 станет последним для именитого 40-летнего голкипера сборной Германии

29 июля 2026, 18:37 | Обновлено 29 июля 2026, 18:53
233
0
Легендарный Мануэль Нойер сообщил, когда планирует завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что сезон 2026/27 с высокой вероятностью станет для него последним в качестве профессионального футболиста.

«Я играю матчи не для того, чтобы сказать: «Это моя последняя игра». Но я действительно собираюсь завершить карьеру. Мы рассматриваем все цели, которых можем достичь.

В течение прошлого сезона мы всегда говорили, что каждый матч – самый важный. Именно такой настрой будем сохранять и в этом сезоне – мы хотим победить всех. С этой командой у нас есть потенциал, чтобы победить всех.

Нойер поделился мнением о наследии, которое он оставит после себя. «Бавария» начала процесс поиска преемника – молодой талант Йонас Урбиг рассматривается как потенциальный наследник Нойера.

«Урбиг? Мы будем поддерживать друг друга – у нас сильная вратарская линия, включая Свена Ульрайха и молодых голкиперов. Важно, чтобы мы помогали друг другу и всегда могли выкладываться на полную ради команды», – подытожил кипер.

Нойер перебрался в мюнхенский клуб в 2011 году, где провел 545 матчей. Немецкий голкипер выиграл два трофея Лиги чемпионов, 13 чемпионств Бундеслиги, а также стал чемпионом мира со сборной Германии в 2014 году.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Мануэль Нойер завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: Goal.com
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