Легендарный Мануэль Нойер сообщил, когда планирует завершить карьеру

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что сезон 2026/27 с высокой вероятностью станет для него последним в качестве профессионального футболиста.

«Я играю матчи не для того, чтобы сказать: «Это моя последняя игра». Но я действительно собираюсь завершить карьеру. Мы рассматриваем все цели, которых можем достичь.

В течение прошлого сезона мы всегда говорили, что каждый матч – самый важный. Именно такой настрой будем сохранять и в этом сезоне – мы хотим победить всех. С этой командой у нас есть потенциал, чтобы победить всех.

Нойер поделился мнением о наследии, которое он оставит после себя. «Бавария» начала процесс поиска преемника – молодой талант Йонас Урбиг рассматривается как потенциальный наследник Нойера.

«Урбиг? Мы будем поддерживать друг друга – у нас сильная вратарская линия, включая Свена Ульрайха и молодых голкиперов. Важно, чтобы мы помогали друг другу и всегда могли выкладываться на полную ради команды», – подытожил кипер.

Нойер перебрался в мюнхенский клуб в 2011 году, где провел 545 матчей. Немецкий голкипер выиграл два трофея Лиги чемпионов, 13 чемпионств Бундеслиги, а также стал чемпионом мира со сборной Германии в 2014 году.