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Испания
29 июля 2026, 14:07 | Обновлено 29 июля 2026, 14:28
478
0

Барселона пытается переманить у Интера звезду сборной Аргентины

Кути Ромеро приостановил переговоры с итальянским грандом

29 июля 2026, 14:07 | Обновлено 29 июля 2026, 14:28
478
0
Барселона пытается переманить у Интера звезду сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро
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Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро внезапно приостановил переговоры о переходе в миланский «Интер».

Источник сообщает, что футболист усомнился в перспективах этого трансфера на фоне сообщений об интересе к нему со стороны «Барселоны». В настоящее время игрок «шпор» взял паузу на размышления и ожидает более конкретных предложений со стороны каталонцев. Агенты Ромеро считают, что «блаугранас» могут сделать свой ход позже. «Интер» тем временем настаивает на завершении сделки.

Ранее Кристиан уже выступал в Серии А, где стал лучшим защитником чемпионата, играя за «Дженоа» и «Аталанту». Его действующий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2029 года.

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Кристиан Ромеро Интер Милан Барселона трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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