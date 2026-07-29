Барселона пытается переманить у Интера звезду сборной Аргентины

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро внезапно приостановил переговоры о переходе в миланский «Интер».

Источник сообщает, что футболист усомнился в перспективах этого трансфера на фоне сообщений об интересе к нему со стороны «Барселоны». В настоящее время игрок «шпор» взял паузу на размышления и ожидает более конкретных предложений со стороны каталонцев. Агенты Ромеро считают, что «блаугранас» могут сделать свой ход позже. «Интер» тем временем настаивает на завершении сделки.

Ранее Кристиан уже выступал в Серии А, где стал лучшим защитником чемпионата, играя за «Дженоа» и «Аталанту». Его действующий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2029 года.