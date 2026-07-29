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Лига конференций
29 июля 2026, 13:56 | Обновлено 29 июля 2026, 13:57
393
0

Капитан Копенгагена объяснил, как датчане собираются обыграть Полесье

Дилейни считает, что команда движется в правильном направлении

29 июля 2026, 13:56 | Обновлено 29 июля 2026, 13:57
393
0
Капитан Копенгагена объяснил, как датчане собираются обыграть Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Дилейни
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Капитан «Копенгагена» Томас Дилейни рассказал о своих ожиданиях от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против житомирского «Полесья».

В первом матче, который прошел в словацком Кошице, украинская команда сыграла с датчанами вничью – 3:3. Вторая встреча состоится на поле «Копенгагена». Дилейни отметил, что на этот раз его команда будет действовать иначе.

«Полесье» – хорошая команда. Мы должны играть более собрано и остро, чем в первых двух матчах против «Полесья» и «Люнгбю». У нас были некоторые трудности в этих матчах, и нам стоит немного избавиться от той самонадеянности, с которой мы выходили на поле. Но в конечном итоге мы на правильном пути с точки зрения результатов», – сказал он.

Матч состоится в среду вечером, 29 июля, в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Томас Дилейни Копенгаген Лига конференций Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник
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