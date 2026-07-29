Капитан Копенгагена объяснил, как датчане собираются обыграть Полесье

Капитан «Копенгагена» Томас Дилейни рассказал о своих ожиданиях от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против житомирского «Полесья».

В первом матче, который прошел в словацком Кошице, украинская команда сыграла с датчанами вничью – 3:3. Вторая встреча состоится на поле «Копенгагена». Дилейни отметил, что на этот раз его команда будет действовать иначе.

«Полесье» – хорошая команда. Мы должны играть более собрано и остро, чем в первых двух матчах против «Полесья» и «Люнгбю». У нас были некоторые трудности в этих матчах, и нам стоит немного избавиться от той самонадеянности, с которой мы выходили на поле. Но в конечном итоге мы на правильном пути с точки зрения результатов», – сказал он.

Матч состоится в среду вечером, 29 июля, в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.