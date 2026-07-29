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  4. ШЕПЕЛЕВ: «Копенгаген немного недооценил нас, теперь нам будет сложнее»
Лига конференций
29 июля 2026, 13:39 |
212
0

ШЕПЕЛЕВ: «Копенгаген немного недооценил нас, теперь нам будет сложнее»

Житомиряне готовятся к сложному выездному матчу

29 июля 2026, 13:39 |
212
0
ШЕПЕЛЕВ: «Копенгаген немного недооценил нас, теперь нам будет сложнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев
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Полузащитник «Полесья» Владимир Шепелев высказался о предстоящем ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».

В первом матче, который состоялся в Словакии, команды сыграли вничью 3:3. Второй матч пройдет в Дании.

– Говорят, что в ответном матче будет совершенно другая игра. Ты тоже так считаешь?

– Я считаю, что да. Я видел, что они нас немного недооценили. Они, наверное, не совсем правильно подготовились к нам. Наверное, был какой-то момент неожиданности, что мы можем играть с мячом, что мы будем выходить из-под их прессинга. Но на их трибунах, при их болельщиках это будет сложнее делать, потому что будет немного другая игра, немного другая атмосфера.

– Что мы можем им противопоставить?

– Не отходить от своей игры, стараться делать всё так же: контролировать мяч, выходить из-под прессинга, атаковать и забивать — это самое важное. У нас было много моментов, нужно, чтобы была хорошая реализация.

Матч «Копенгаген» – «Полесье» состоится в среду, 29 июля. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Владимир Шепелев Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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