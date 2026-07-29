ШЕПЕЛЕВ: «Копенгаген немного недооценил нас, теперь нам будет сложнее»

Полузащитник «Полесья» Владимир Шепелев высказался о предстоящем ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена».

В первом матче, который состоялся в Словакии, команды сыграли вничью 3:3. Второй матч пройдет в Дании.

– Говорят, что в ответном матче будет совершенно другая игра. Ты тоже так считаешь?

– Я считаю, что да. Я видел, что они нас немного недооценили. Они, наверное, не совсем правильно подготовились к нам. Наверное, был какой-то момент неожиданности, что мы можем играть с мячом, что мы будем выходить из-под их прессинга. Но на их трибунах, при их болельщиках это будет сложнее делать, потому что будет немного другая игра, немного другая атмосфера.

– Что мы можем им противопоставить?

– Не отходить от своей игры, стараться делать всё так же: контролировать мяч, выходить из-под прессинга, атаковать и забивать — это самое важное. У нас было много моментов, нужно, чтобы была хорошая реализация.