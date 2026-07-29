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Major League Soccer
29 июля 2026, 12:13 |
933
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нью-Йорк Сити подписал форварда, которого хотел Шахтер

Луиги продолжит карьеру в США

29 июля 2026, 12:13 |
933
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нью-Йорк Сити подписал форварда, которого хотел Шахтер
newyorkcityfc.com
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Клуб североамериканской MLS «Нью-Йорк Сити» объявил о подписании 20-летнего центрфорварда «Палмейраса» Луиги.

Бразильский талант перебрался в стан американцев на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона, который в MLS совпадает с завершением календарного года.

У «Нью-Йорк Сити» будет опция выкупа Луиги.

Луиги является воспитанником академии «Палмейраса», за первую команду которого провел 45 матчей (1261 минуту) и отличился 5 голами, а также 1 результативной передачей.

В последнее время форварда связывали с донецким «Шахтером». «Горняки» предлагали за Луиги 15 миллионов евро еще осенью минувшего года, но тогда в «Палмейрасе» потребовали за футболиста минимум 20 миллионов.

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Луиги Палмейрас Нью-Йорк Сити трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Нью-Йорк Сити
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