ОФИЦИАЛЬНО. Нью-Йорк Сити подписал форварда, которого хотел Шахтер

Клуб североамериканской MLS «Нью-Йорк Сити» объявил о подписании 20-летнего центрфорварда «Палмейраса» Луиги.

Бразильский талант перебрался в стан американцев на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона, который в MLS совпадает с завершением календарного года.

У «Нью-Йорк Сити» будет опция выкупа Луиги.

Луиги является воспитанником академии «Палмейраса», за первую команду которого провел 45 матчей (1261 минуту) и отличился 5 голами, а также 1 результативной передачей.

В последнее время форварда связывали с донецким «Шахтером». «Горняки» предлагали за Луиги 15 миллионов евро еще осенью минувшего года, но тогда в «Палмейрасе» потребовали за футболиста минимум 20 миллионов.