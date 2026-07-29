ОФИЦИАЛЬНО. Нью-Йорк Сити подписал форварда, которого хотел Шахтер
Луиги продолжит карьеру в США
Клуб североамериканской MLS «Нью-Йорк Сити» объявил о подписании 20-летнего центрфорварда «Палмейраса» Луиги.
Бразильский талант перебрался в стан американцев на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона, который в MLS совпадает с завершением календарного года.
У «Нью-Йорк Сити» будет опция выкупа Луиги.
Луиги является воспитанником академии «Палмейраса», за первую команду которого провел 45 матчей (1261 минуту) и отличился 5 голами, а также 1 результативной передачей.
В последнее время форварда связывали с донецким «Шахтером». «Горняки» предлагали за Луиги 15 миллионов евро еще осенью минувшего года, но тогда в «Палмейрасе» потребовали за футболиста минимум 20 миллионов.
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