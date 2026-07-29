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Кубок Украины
29 июля 2026, 11:21 | Обновлено 29 июля 2026, 11:42
833
0

Кубок Украины 2026/27. Известны все участники, формат и дата жеребьевки

Квалификационный раунд состоится 9–11 августа: сыграют представители региональных ассоциаций

29 июля 2026, 11:21 | Обновлено 29 июля 2026, 11:42
833
0
Кубок Украины 2026/27. Известны все участники, формат и дата жеребьевки
Кубок Украины 2025/26. ФК Динамо Киев
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Украинская ассоциация футбола начала подготовку к проведению розыгрыша Кубка Украины 2026/2027. Несмотря на все вызовы военного времени, украинский футбол продолжает жить, объединять и вдохновлять.

В новом сезоне за почетный трофей будут бороться 69 команд: 16 представителей Украинской Премьер-лиги, 14 клубов – Первой, 15 – Второй, 6 команд Ассоциации аматорского футбола Украины и 18 представителей региональных ассоциаций.

Формат Кубка Украины 2026/27 останется без изменений: на каждой стадии участники будут играть по одному матчу, а победителя в случае ничьей будут определять в серии пенальти.

Квалификационный раунд состоится 9–11 августа 2026 года, когда свой путь начнут 18 представителей региональных ассоциаций футбола. Жеребьевка матчей этой стадии состоится 31 июля 2026 года.

Участники квалификационного раунда Кубка Украины:

  • ФК «Луцксантехмонтаж №536» (Луцк)
  • ФК «Ukrainian Team»
  • ФК «VIVAD» (Романов)
  • ФК «IRON» (Запорожье)
  • ФК «Покутье» (Коломыя)
  • ФК «Чайка» (Вышгород)
  • ФК «Калиновка» (Калиновка)
  • ФК «Ингул» (Первозвановка)
  • ФК «Новый Роздол» (Новый Роздол)
  • ФК «Николаев» (Николаев, Львовская область)
  • ФК «Пальмира» (Одесса)
  • ФК «Решетиловка» (Решетиловка)
  • ФК «Новожуков» (Новожуков)
  • ФК «Агрон» (Великогаевская ОТГ)
  • ФК «Колос» (Полонное)
  • ФК «Базис» (Кочубеевка)
  • ФК «Довбуш» (Черновцы)
  • ФК «Дружба-Казаки» (Нежин)

Девять победителей квалификационного раунда выйдут в 1/32 финала (21–23 августа), где к ним присоединятся команды ААФУ, клубы Первой и Второй лиг, а также 12 представителей Премьер-лиги.

Шесть аматорских команд, которые начнут свой путь с 1/32 финала:

  • ФК «Маяк» (Сарны, Ровенская область)
  • ФК «Олимпия» (Савинцы, Полтавская область)
  • ФК «Ольховцы» (Ивано-Франковская область)
  • ФК «То4ка» (Одесса)
  • ФК «Рокита» (Рокита, Полтавская область)
  • ФК «Агротех» (Тишковка, Кировоградская область)

Участники Второй лиги Украины:

  • ФК «Брацлав» (Винница)
  • ФК «Вильхивцы»
  • ФК «Диназ» (Вышгород)
  • ФК Днестр» (Залещики)
  • ФК «Нива» (Винница)
  • ФК «Подолье» (Хмельницкий)
  • ФК «Рух» (Львов)
  • ФК «Скала 1911» (Стрый)
  • ФК «Авангард» (Лозовая)
  • ФК «Атлет» (Киев)
  • ФК «Карбон» (Черкассы)
  • ФК «Металлург» (Запорожье)
  • ФК «Ребел» (Киев)
  • ФК «Пенуэл» (Кривой Рог)
  • ФК «Тростянец» (Тростянец)

Участники Первой лиги Украины:

  • «Александрия»
  • СК «Полтава»
  • «Агробизнес» (Волочиск)
  • «Ингулец» (Петрово)
  • «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
  • «Металлист» (Харьков)
  • «Пробий» (Городенка)
  • «Феникс-Мариуполь»
  • «Виктория» (Суммы)
  • ЮКСА (Тарасовка)
  • «Нива» (Тернополь)
  • ФК «Чернигов»
  • «Куликов-Белка»
  • «Локомотив» (Киев)

На стадии 1/16 финала сыграют победители пар 1/32 финала и четыре представителя Украины в еврокубках – донецкий «Шахтер», черкасский ЛНЗ, житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

В финале последнего розыгрыша Кубка Украины, который состоялся на «Арене Львов», киевское «Динамо» победило «Чернигов» со счетом 3:1. Этот триумф позволил «бело-синим» завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы.

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Кубок Украины по футболу
Николай Тытюк Источник
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