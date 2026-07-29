Звезду Ливерпуля начали поздравлять со свадьбой. Оказалось, женился не он

Защитник «Ливерпуля» Милош Керкез неожиданно оказался героем забавной истории после отдыха на родине.

В соцсетях появилась фотография, на которой 22-летний футболист ведет невесту в церковь. Многие решили, что Керкез женился, а после возвращения в клуб партнеры даже начали поздравлять его со свадьбой.

Однако все оказалось иначе. Невеста выходила замуж за старшего брата Милоша – Раде. По словам футболиста, в Сербии существует традиция, согласно которой младший брат жениха сопровождает невесту в церковь.

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«Все думают, что я женился. Мне постоянно приходится объяснять людям, что это не так. В клубе меня поздравляли, а я отвечал: «Нет, я пока к этому не готов!»», – рассказал Керкез.

Футболист также поделился еще одним необычным фактом из детства: по его словам, уже в 10 лет отец позволял ему управлять грузовиком – Милош держал руль, пока отец нажимал на педали.