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  4. Лои ОПЕНДА: «Я долго разговаривал с Фонсекой»
Франция
28 июля 2026, 23:57 |
147
0

Лои ОПЕНДА: «Я долго разговаривал с Фонсекой»

Бельгийский нападающий прокомментировал арендный переход в Лион

28 июля 2026, 23:57 |
147
0
Лои ОПЕНДА: «Я долго разговаривал с Фонсекой»
ФК Лион. Лои Опенда
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Бельгийский нападающий Лои Опенда прокомментировал переход на правах аренды во французский «Лион» из туринского «Ювентуса»:

«Я слышал много хорошего о клубе и городе. Я долго беседовал с главным тренером Паулу Фонсекой, который объяснил свою игровую философию и то, как он хочет меня использовать. Мы оба были очень заинтересованы.

Я также много общался с бельгийскими игроками команды, и мне не терпится увидеть, как мы будем взаимодействовать на поле. Я футбольный фанат, который хочет как можно скорее вернуться в игру, порадовать болельщиков и, прежде всего, побеждать».

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Ювентус трансферы Лион трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Лои Опенда Паулу Фонсека аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Лион
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