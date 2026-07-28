Лои ОПЕНДА: «Я долго разговаривал с Фонсекой»

Бельгийский нападающий Лои Опенда прокомментировал переход на правах аренды во французский «Лион» из туринского «Ювентуса»:

«Я слышал много хорошего о клубе и городе. Я долго беседовал с главным тренером Паулу Фонсекой, который объяснил свою игровую философию и то, как он хочет меня использовать. Мы оба были очень заинтересованы.

Я также много общался с бельгийскими игроками команды, и мне не терпится увидеть, как мы будем взаимодействовать на поле. Я футбольный фанат, который хочет как можно скорее вернуться в игру, порадовать болельщиков и, прежде всего, побеждать».