Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера

Английский «Манчестер Юнайтед» усилил интерес к украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

По информации источника, клуб с «Олд Траффорд» уже провел первые неофициальные контакты через посредников, чтобы узнать условия возможного трансфера и позицию самого футболиста.

Сообщается, что Лунин положительно относится к перспективе переезда в английскую Премьер-лигу. Украинец благодарен «Реалу», однако его главной целью является статус основного вратаря, который мадридский клуб пока не может гарантировать после полного восстановления Тибо Куртуа.

В свою очередь «Реал» не намерен принуждать украинца к уходу, но готов рассмотреть продажу в случае поступления соответствующего предложения. По данным источника, мадридский клуб оценивает Лунина примерно в 30–35 миллионов евро.