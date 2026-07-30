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  4. Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера
Испания
30 июля 2026, 07:02 |
1250
2

Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера

Вратарь может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

30 июля 2026, 07:02 |
1250
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Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Английский «Манчестер Юнайтед» усилил интерес к украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

По информации источника, клуб с «Олд Траффорд» уже провел первые неофициальные контакты через посредников, чтобы узнать условия возможного трансфера и позицию самого футболиста.

Сообщается, что Лунин положительно относится к перспективе переезда в английскую Премьер-лигу. Украинец благодарен «Реалу», однако его главной целью является статус основного вратаря, который мадридский клуб пока не может гарантировать после полного восстановления Тибо Куртуа.

В свою очередь «Реал» не намерен принуждать украинца к уходу, но готов рассмотреть продажу в случае поступления соответствующего предложения. По данным источника, мадридский клуб оценивает Лунина примерно в 30–35 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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