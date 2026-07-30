Лунин выбрал новый клуб. Стала известна сумма трансфера
Вратарь может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» усилил интерес к украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.
По информации источника, клуб с «Олд Траффорд» уже провел первые неофициальные контакты через посредников, чтобы узнать условия возможного трансфера и позицию самого футболиста.
Сообщается, что Лунин положительно относится к перспективе переезда в английскую Премьер-лигу. Украинец благодарен «Реалу», однако его главной целью является статус основного вратаря, который мадридский клуб пока не может гарантировать после полного восстановления Тибо Куртуа.
В свою очередь «Реал» не намерен принуждать украинца к уходу, но готов рассмотреть продажу в случае поступления соответствующего предложения. По данным источника, мадридский клуб оценивает Лунина примерно в 30–35 миллионов евро.
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