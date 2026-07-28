Минус еще один вариант. Клуб Ла Лиги отказался от звезды сборной Украины

«Эспаньол» отказался от подписания украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает La Grada.

По информации источника, клуб из Барселоны всерьёз рассматривал вариант с трансфером 28-летнего игрока. Однако из-за ограниченных финансовых возможностей «Эспаньола» переход украинца был возможен только при одном из двух условий — значительных уступок со стороны «Жироны» в отношении суммы трансфера Цыганкова или же в ситуации, когда вингеру предоставят статус свободного агента.

На данный момент ни один из этих вариантов не является реалистичным. Поэтому в «Эспаньоле» приняли решение больше не тратить время на переговоры относительно вингера сборной Украины, а сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления атаки.

Ранее сообщалось, что от подписания Цыганкова также отказалась «Валенсия».