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  4. Минус еще один вариант. Клуб Ла Лиги отказался от звезды сборной Украины
Испания
28 июля 2026, 22:41 |
759
0

Минус еще один вариант. Клуб Ла Лиги отказался от звезды сборной Украины

Виктора Цыганкова в Эспаньоле не будет

28 июля 2026, 22:41 |
759
0
Минус еще один вариант. Клуб Ла Лиги отказался от звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Эспаньол» отказался от подписания украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает La Grada.

По информации источника, клуб из Барселоны всерьёз рассматривал вариант с трансфером 28-летнего игрока. Однако из-за ограниченных финансовых возможностей «Эспаньола» переход украинца был возможен только при одном из двух условий — значительных уступок со стороны «Жироны» в отношении суммы трансфера Цыганкова или же в ситуации, когда вингеру предоставят статус свободного агента.

На данный момент ни один из этих вариантов не является реалистичным. Поэтому в «Эспаньоле» приняли решение больше не тратить время на переговоры относительно вингера сборной Украины, а сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления атаки.

Ранее сообщалось, что от подписания Цыганкова также отказалась «Валенсия».

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Эспаньол трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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