В Болонье довольны. Стали известны все цифры и детали перехода Довбика

Итальянское издание Corriere dello Sport раскрыло подробности соглашения об аренде между «Болоньей» и «Ромой» в отношении нападающего сборной Украины Артема Довбика.

Так, по информации источника, в субботу утром, 25 июля, «красно-синие» выдвинули условие относительно продажи римлянам своего нападающего Сантьяго Кастро. Они попросили отдать в аренду Довбика. В противном случае руководство «Болоньи» было готово выйти из переговоров по Кастро, ведь туринский «Ювентус» и «Фиорентина» предлагали за него большую сумму.

«Рома» не была против того, чтобы отдать Артема в аренду, но для заключения соглашения требовалось ещё согласие самого украинца. Уже в воскресенье утром, 26 июля, после беседы с главным тренером «Болоньи» Доменико Тедеско, состоявшейся накануне, Довбик дал своё согласие на переход. Таким образом, вопрос с арендой был практически решён, ведь оба клуба были в ней заинтересованы.

Учитывая суммы, которые фигурировали в трансфере Кастро, стороны договорились, что аренда украинца на год будет бесплатной. «Болонья» будет полностью выплачивать Довбику зарплату, которая составляет 3,5 млн евро за сезон (6,4 млн евро до уплаты налогов), и получит право выкупить контракт нападающего через 12 месяцев за 17 млн евро.

Последним шагом к подписанию соглашения является медицинское обследование, которое Артем должен пройти во вторник, 28 июля. На данный момент у «Болоньи» нет никаких опасений относительно здоровья игрока, который в прошлом сезоне перенес операцию на бедренной мышце, ведь медицинские штабы двух клубов активно общались по этому вопросу, и подобные травмы не являются хроническими.

Отмечается, что «красно-синие» уже некоторое время рассматривали вариант с подписанием Довбика. И как только «Рома» обратилась в клуб по поводу трансфера Кастро, за эту возможность быстро ухватились, поскольку подписать Артема хотел непосредственно Тедеско. В «Болонье» считали, что найти более сильного игрока в атаку они не смогут, учитывая свои финансовые возможности.

Сообщалось, что Довбик уже прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом.