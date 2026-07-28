Йошко ГВАРДИОЛ: «Я сразу почувствовал, что это именно то, чего я хотел»
Хорватский центральный защитник прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»
Хорватский центральный защитник Йошко Гвардиол прокомментировал продление контракта с английским «Манчестер Сити»:
«Как только я узнал, что «Сити» хочет продлить мой контракт, я сразу почувствовал, что это именно то, чего я хотел.
Болельщики «Сити» с первого дня относились ко мне просто невероятно — а клуб обеспечивает игрокам абсолютно всё. Это лучший клуб в мире, в котором можно играть. За эти три года я почувствовал здесь столько любви и уважения, и я не считаю это само собой разумеющимся.
У нас здесь потрясающие игроки. Это команда мирового класса, молодая и полная потенциала. Я искренне верю, что в ближайшие годы мы добьёмся многих успехов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий клуб выступил с заявлением
Бой Энтони Джошуа с Кристианом Пренгой показал, что британец уже закончился как боксер