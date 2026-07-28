Йошко ГВАРДИОЛ: «Я сразу почувствовал, что это именно то, чего я хотел»

Хорватский центральный защитник Йошко Гвардиол прокомментировал продление контракта с английским «Манчестер Сити»:

«Как только я узнал, что «Сити» хочет продлить мой контракт, я сразу почувствовал, что это именно то, чего я хотел.

Болельщики «Сити» с первого дня относились ко мне просто невероятно — а клуб обеспечивает игрокам абсолютно всё. Это лучший клуб в мире, в котором можно играть. За эти три года я почувствовал здесь столько любви и уважения, и я не считаю это само собой разумеющимся.

У нас здесь потрясающие игроки. Это команда мирового класса, молодая и полная потенциала. Я искренне верю, что в ближайшие годы мы добьёмся многих успехов».