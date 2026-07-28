Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Большое уважение». Усик признался, за кого болел в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
28 июля 2026, 23:20 |
905
0

«Большое уважение». Усик признался, за кого болел в финале ЧМ-2026

Украинский боксер поддерживал сборную Испании

28 июля 2026, 23:20 |
905
0
«Большое уважение». Усик признался, за кого болел в финале ЧМ-2026
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) высказался о финале чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины, в котором «Фурия Роха» одержала победу со счётом 1:0 в дополнительное время.

– Какие у тебя остались впечатления от просмотра финала ЧМ? Ты болел за Испанию?

– Да. Сначала я болел за Криштиану, но он и Португалия проиграли. Поэтому я поддерживал Испанию. Атмосфера была потрясающей: невероятный стадион, люди, но нас, болельщиков Испании, было меньше. Я это видел – смотришь на стадион, а там бело-синие цвета. Но да, игра была хорошей.

– Не было проблем с аргентинскими болельщиками?

– Нет. Было большое уважение. Я сижу вот здесь, семья здесь, и парень смотрит на меня... Но после финального свистка этот мужчина говорит: «О, чемпион, уважаю тебя, ты хороший боксер». Я: «Спасибо, спасибо». Многие люди говорили мне: «Эй, привет, как дела?»

По теме:
УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира и турниры ФИФА
Защитник Парагвая: «Малейший контакт выводит из игры Германию и Францию»
Бомба в мире футбола. Инфантино хочет продать чемпионат мира, а УЕФА против
сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина Александр Усик
Дмитрий Вус Источник: Boxing King Media
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28 июля 2026, 11:20 5
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб

Нападающий хочет покинуть «Олимпиакос» и вернуться в «Лион»

Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное
Футбол | 28 июля 2026, 23:42 0
Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное
Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное

Вивчаренко мог перейти в «Депортиво», но получил травму

Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам
Футбол | 28.07.2026, 19:20
Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам
Сделка на 17 млрд евро. Инфантино запускает продажу ЧМ частным инвесторам
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Другие виды | 28.07.2026, 15:00
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 28.07.2026, 10:31
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 116
Футбол
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
27.07.2026, 06:32 1
Бокс
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
28.07.2026, 08:43 19
Футбол
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем