«Большое уважение». Усик признался, за кого болел в финале ЧМ-2026

Легендарный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) высказался о финале чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины, в котором «Фурия Роха» одержала победу со счётом 1:0 в дополнительное время.

– Какие у тебя остались впечатления от просмотра финала ЧМ? Ты болел за Испанию?

– Да. Сначала я болел за Криштиану, но он и Португалия проиграли. Поэтому я поддерживал Испанию. Атмосфера была потрясающей: невероятный стадион, люди, но нас, болельщиков Испании, было меньше. Я это видел – смотришь на стадион, а там бело-синие цвета. Но да, игра была хорошей.

– Не было проблем с аргентинскими болельщиками?

– Нет. Было большое уважение. Я сижу вот здесь, семья здесь, и парень смотрит на меня... Но после финального свистка этот мужчина говорит: «О, чемпион, уважаю тебя, ты хороший боксер». Я: «Спасибо, спасибо». Многие люди говорили мне: «Эй, привет, как дела?»