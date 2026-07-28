Баранка в третьем сете. Определена первая соперница Свитолиной в Вашингтоне
Элина встретится с Полиной Кудерметовой, которая переиграла Кристину Букшу
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под вторым номером, встретится с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой (WTA 108). Кудерметова-младшая в первом круге в трех сетах оформила камбек против Кристины Букши (Испания, WTA 40).
WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/16 финала
Кристина Букша (Испания) – Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – 7:5, 6:7 (4:7), 0:6
Во второй партии Букша упустила преимущество со счета 3:1.
Полина стартовала в Вашингтоне с квалификации, где прошла Мэт Ямагучи и Варвару Лепченко.
Ранее Свитолина ни разу не играла против Полины Кудерметовой.
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