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WTA
28 июля 2026, 20:49 | Обновлено 28 июля 2026, 20:51
1027
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Баранка в третьем сете. Определена первая соперница Свитолиной в Вашингтоне

Элина встретится с Полиной Кудерметовой, которая переиграла Кристину Букшу

28 июля 2026, 20:49 | Обновлено 28 июля 2026, 20:51
1027
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Баранка в третьем сете. Определена первая соперница Свитолиной в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под вторым номером, встретится с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой (WTA 108). Кудерметова-младшая в первом круге в трех сетах оформила камбек против Кристины Букши (Испания, WTA 40).

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/16 финала

Кристина Букша (Испания) – Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – 7:5, 6:7 (4:7), 0:6

Во второй партии Букша упустила преимущество со счета 3:1.

Полина стартовала в Вашингтоне с квалификации, где прошла Мэт Ямагучи и Варвару Лепченко.

Ранее Свитолина ни разу не играла против Полины Кудерметовой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Що таке формальна подача матеріала. Людина, яка почала жити і грати за Австралію ще до анексії Крима (я про Родіонову і випадок на весіллі Касаткіной) все одно "колишня росіянка". А молодша z-татарка з колорадкою на аватарі, виявляється, "представниця Узбекістану". Та хоч представниця марсіан, все одно зетницею залишиться. І нехай цей фактор надасть Еліні додаткової наснаги для перемоги.
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