Баранка в третьем сете. Определена первая соперница Свитолиной в Вашингтоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.



Во втором раунде украинка, которая посеяна под вторым номером, встретится с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой (WTA 108). Кудерметова-младшая в первом круге в трех сетах оформила камбек против Кристины Букши (Испания, WTA 40).



WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/16 финала



Кристина Букша (Испания) – Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – 7:5, 6:7 (4:7), 0:6



Во второй партии Букша упустила преимущество со счета 3:1.



Полина стартовала в Вашингтоне с квалификации, где прошла Мэт Ямагучи и Варвару Лепченко.



Ранее Свитолина ни разу не играла против Полины Кудерметовой.