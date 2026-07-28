Ливерпуль предложит ПСЖ 150 млн за игрока, который не нужен Энрике
Баркола не против переехать в Англию
«Ливерпуль» уже подготовил своё первое официальное предложение по 23-летнему вингеру ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколу.
Мерсисайдцы готовы предложить парижанам сделку на 150 миллионов евро, из которых 110 миллионов должны быть выплачены в качестве основного платежа, а ещё 40 – в виде бонусов. Условия личного контракта с игроком предварительно уже согласованы. Стороны начали первые переговоры по поводу Барколы ещё несколько недель назад.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже дал понять футболисту и руководству клуба, что не гарантирует Брэдли место в составе в следующем сезоне. Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут предметные переговоры о деталях возможного соглашения.
На ЧМ-2026 Баркола сыграл 8 матчей в составе сборной Франции, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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