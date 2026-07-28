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  4. Ливерпуль предложит ПСЖ 150 млн за игрока, который не нужен Энрике
Англия
28 июля 2026, 21:09 |
953
0

Ливерпуль предложит ПСЖ 150 млн за игрока, который не нужен Энрике

Баркола не против переехать в Англию

28 июля 2026, 21:09 |
953
0
Ливерпуль предложит ПСЖ 150 млн за игрока, который не нужен Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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«Ливерпуль» уже подготовил своё первое официальное предложение по 23-летнему вингеру ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколу.

Мерсисайдцы готовы предложить парижанам сделку на 150 миллионов евро, из которых 110 миллионов должны быть выплачены в качестве основного платежа, а ещё 40 – в виде бонусов. Условия личного контракта с игроком предварительно уже согласованы. Стороны начали первые переговоры по поводу Барколы ещё несколько недель назад.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже дал понять футболисту и руководству клуба, что не гарантирует Брэдли место в составе в следующем сезоне. Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут предметные переговоры о деталях возможного соглашения.

На ЧМ-2026 Баркола сыграл 8 матчей в составе сборной Франции, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Брэдли Баркола Ливерпуль ПСЖ чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: DaveOCKOP
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