Ливерпуль предложит ПСЖ 150 млн за игрока, который не нужен Энрике

«Ливерпуль» уже подготовил своё первое официальное предложение по 23-летнему вингеру ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколу.

Мерсисайдцы готовы предложить парижанам сделку на 150 миллионов евро, из которых 110 миллионов должны быть выплачены в качестве основного платежа, а ещё 40 – в виде бонусов. Условия личного контракта с игроком предварительно уже согласованы. Стороны начали первые переговоры по поводу Барколы ещё несколько недель назад.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уже дал понять футболисту и руководству клуба, что не гарантирует Брэдли место в составе в следующем сезоне. Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут предметные переговоры о деталях возможного соглашения.

На ЧМ-2026 Баркола сыграл 8 матчей в составе сборной Франции, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.