Футболист Шахтера: «Был один игрок Динамо, который слишком много говорил»
Эгиналду поделился мнением о противостоянии с киевским клубом в чемпионате и Кубке
Вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду в интервью бразильской прессе поделился мнением о принципиальном противостоянии с киевским «Динамо».
В прошлом сезоне подопечные Арды Турана потерпели поражение в Кубке Украины, однако сумели одолеть «бело-синих» в двух матчах чемпионата Украины:
«Каждый гол важен, а «Класико» здесь, в Украине, еще важнее. Мы только что проиграли им в кубке, и был один парень, который слишком много говорил о бразильцах.
Насколько я помню, нас называли «фальшивыми бразильцами». У нас был Тайсон и все остальные. Был Алекс Тейшейрса. Он сказал, что бразильцы, которые сейчас играют за «Шахтер», – это фальшивые бразильцы.
Мы должны знать, кто является настоящие бразильцы. Мы победили «Динамо» в чемпионате и доказали, что он не прав», – признался Эгиналду.
В прошлом сезоне донецкий клуб завоевал золотые награды в чемпионате, но вылетел на стадии 1/8 финала Кубка Украины. «Динамо» заняло пятое место в лиге, однако сумело победить в Кубке.
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