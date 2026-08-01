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  4. Футболист Шахтера: «Был один игрок Динамо, который слишком много говорил»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 02:22 |
514
0

Футболист Шахтера: «Был один игрок Динамо, который слишком много говорил»

Эгиналду поделился мнением о противостоянии с киевским клубом в чемпионате и Кубке

01 августа 2026, 02:22 |
514
0
Футболист Шахтера: «Был один игрок Динамо, который слишком много говорил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду 
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Вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду в интервью бразильской прессе поделился мнением о принципиальном противостоянии с киевским «Динамо».

В прошлом сезоне подопечные Арды Турана потерпели поражение в Кубке Украины, однако сумели одолеть «бело-синих» в двух матчах чемпионата Украины:

«Каждый гол важен, а «Класико» здесь, в Украине, еще важнее. Мы только что проиграли им в кубке, и был один парень, который слишком много говорил о бразильцах.

Насколько я помню, нас называли «фальшивыми бразильцами». У нас был Тайсон и все остальные. Был Алекс Тейшейрса. Он сказал, что бразильцы, которые сейчас играют за «Шахтер», – это фальшивые бразильцы.

Мы должны знать, кто является настоящие бразильцы. Мы победили «Динамо» в чемпионате и доказали, что он не прав», – признался Эгиналду.

В прошлом сезоне донецкий клуб завоевал золотые награды в чемпионате, но вылетел на стадии 1/8 финала Кубка Украины. «Динамо» заняло пятое место в лиге, однако сумело победить в Кубке.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Кубок Украины по футболу Эгиналду
Николай Тытюк Источник: YouTube
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