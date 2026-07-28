Блеснувшему в спарринге за Ливерпуль защитнику не дадут сыграть в АПЛ

18-летний защитник Ифеани Ндукве перешел из «Аустрии» в «Ливерпуль» полгода назад, но официально подписал контракт только летом. Вместе со сверстником Мором Таллой он сформировал пару в центре обороны «красных» в матче с «Сандерлендом» (4:2)

Однако у Ндукве не будет возможности сразу же заявить о себе и стать частью планов нового наставника «красных» Андони Ираолы, независимо от того, насколько хорошо он будет играть. У игрока молодежной сборной Австрии нет необходимого количества баллов для получения разрешения на работу в Великобритании.

«Ливерпулю» придется отдавать таланта в аренду, пока у команды серьезные проблемы с защитниками. Вирджил ван Дейк отдыхает после чемпионата мира, новичка Жереми Жаке берегут из-за проблем с плечом.

Ибраима Конате уже ушел в «Реал» на правах свободного агента, а Джо Гомес получил еще одну травму во время спарринга. Джованни Леони все еще восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки годичной давности.