Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блеснувшему в спарринге за Ливерпуль защитнику не дадут сыграть в АПЛ
Англия
28 июля 2026, 18:17 | Обновлено 28 июля 2026, 18:23
403
0

Блеснувшему в спарринге за Ливерпуль защитнику не дадут сыграть в АПЛ

Ифеани Ндукве не получит разрешения на работу в Британии

28 июля 2026, 18:17 | Обновлено 28 июля 2026, 18:23
403
0
Блеснувшему в спарринге за Ливерпуль защитнику не дадут сыграть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ифеани Ндукве
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18-летний защитник Ифеани Ндукве перешел из «Аустрии» в «Ливерпуль» полгода назад, но официально подписал контракт только летом. Вместе со сверстником Мором Таллой он сформировал пару в центре обороны «красных» в матче с «Сандерлендом» (4:2)

Однако у Ндукве не будет возможности сразу же заявить о себе и стать частью планов нового наставника «красных» Андони Ираолы, независимо от того, насколько хорошо он будет играть. У игрока молодежной сборной Австрии нет необходимого количества баллов для получения разрешения на работу в Великобритании.

«Ливерпулю» придется отдавать таланта в аренду, пока у команды серьезные проблемы с защитниками. Вирджил ван Дейк отдыхает после чемпионата мира, новичка Жереми Жаке берегут из-за проблем с плечом.

Ибраима Конате уже ушел в «Реал» на правах свободного агента, а Джо Гомес получил еще одну травму во время спарринга. Джованни Леони все еще восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки годичной давности.

По теме:
К радости Григорчука. Динамо приняло решение по Геричу
Арсенал готов платить Винисиусу больше, чем Реал – Мбаппе
Арсенал предложил 88 миллионов евро за капитана Ньюкасла
Ливерпуль трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Бокс | 28 июля 2026, 06:59 0
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде

Энтони все же победил

Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Футбол | 28 июля 2026, 10:57 0
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба

Именитый португальский футболист рассматривает возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Футбол | 28.07.2026, 13:15
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Футбол | 28.07.2026, 16:14
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28.07.2026, 11:20
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
26.07.2026, 20:37 12
Футбол
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52
Волейбол
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
27.07.2026, 21:30
Бокс
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем