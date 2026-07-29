Динамо договорилось о переходе украинского нападающего

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Герич в ближайшее время станет игроком одесского «Черноморца».

По информации источника, 19-летний футболист имеет договоренность с одесским клубом о сотрудничестве в следующем сезоне.

В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал две голевые передачи и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.