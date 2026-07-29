Динамо договорилось о переходе украинского нападающего
Герич в следующем сезоне будет выступать за «Черноморца»
Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Герич в ближайшее время станет игроком одесского «Черноморца».
По информации источника, 19-летний футболист имеет договоренность с одесским клубом о сотрудничестве в следующем сезоне.
В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал две голевые передачи и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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