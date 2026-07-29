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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 04:32 |
523
0

Динамо договорилось о переходе украинского нападающего

Герич в следующем сезоне будет выступать за «Черноморца»

29 июля 2026, 04:32 |
523
0
Динамо договорилось о переходе украинского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Герич
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Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Герич в ближайшее время станет игроком одесского «Черноморца».

По информации источника, 19-летний футболист имеет договоренность с одесским клубом о сотрудничестве в следующем сезоне.

В сезоне 2025/26 украинец провел 24 матча в футболке одесского «Черноморца», забил восемь голов, отдал две голевые передачи и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Динамо Киев трансферы Черноморец Одесса трансферы УПЛ Владислав Герич
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
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