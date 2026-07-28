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Англия
28 июля 2026, 17:59 | Обновлено 28 июля 2026, 18:36
672
0

Арсенал предложил 88 миллионов евро за капитана Ньюкасла

Бруно Гимараеш может переехать в Лондон

28 июля 2026, 17:59 | Обновлено 28 июля 2026, 18:36
672
0
Арсенал предложил 88 миллионов евро за капитана Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
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Лондонский «Арсенал» активизировал усилия по трансферу полузащитника «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараеша.

Сообщается, что для «канониров» бразилец является приоритетным вариантом, однако официального предложения клуб пока не направил. С самим игроком якобы уже согласовали условия личного контракта. Впрочем, «Ньюкасл» пока не настроен продавать своего капитана, особенно после ухода двух других ключевых игроков – Сандро Тонали и Энтони Гордона.

Источники отмечают, что представители «Арсенала» в устном порядке достигли предварительной договоренности с «сороками» о вероятной сумме трансфера – около 88 миллионов евро. Ожидается, что «канониры» сделают «Ньюкаслу» официальное предложение в ближайшее время.

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Бруно Гимараеш Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: talkSPORT
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