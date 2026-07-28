Арсенал предложил 88 миллионов евро за капитана Ньюкасла

Лондонский «Арсенал» активизировал усилия по трансферу полузащитника «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараеша.

Сообщается, что для «канониров» бразилец является приоритетным вариантом, однако официального предложения клуб пока не направил. С самим игроком якобы уже согласовали условия личного контракта. Впрочем, «Ньюкасл» пока не настроен продавать своего капитана, особенно после ухода двух других ключевых игроков – Сандро Тонали и Энтони Гордона.

Источники отмечают, что представители «Арсенала» в устном порядке достигли предварительной договоренности с «сороками» о вероятной сумме трансфера – около 88 миллионов евро. Ожидается, что «канониры» сделают «Ньюкаслу» официальное предложение в ближайшее время.