Реал принял решение о преемнике Куртуа
Клуб приступит к его поиску в 2027 году
Мадридский «Реал» начал готовиться к эпохе после Тибо Куртуа.
По информации испанских источников, в клубе уже анализируют рынок вратарей в поисках будущего преемника бельгийца. Поводом для этого стало ожидаемое расставание с молодым вратарём Франом Гонсалесом, который перешёл в «Севилью».
При этом «Реал» не планирует подписывать нового вратаря этим летом. Мадридцы хотят начать активные поиски в следующем году, а потенциальное усиление позиции ожидается уже в 2027 году.
Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду. По словам 34-летнего голкипера, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборе на чемпионат Европы-2028.
📌 EXCL. - El Real Madrid empieza a pensar en el post Courtois.— Ben Fernandes Santos (@benfeerr) July 28, 2026
Con la inminente salida de Fran González al Sevilla, el Madrid empezará a ojear el mercado este año para buscar el sustituto de Courtois.
No se espera una llegada bajo palos este verano, pero sí en 2027. pic.twitter.com/nJp9ZCkN0e
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