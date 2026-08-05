Реал принял решение о преемнике Куртуа

Мадридский «Реал» начал готовиться к эпохе после Тибо Куртуа.

По информации испанских источников, в клубе уже анализируют рынок вратарей в поисках будущего преемника бельгийца. Поводом для этого стало ожидаемое расставание с молодым вратарём Франом Гонсалесом, который перешёл в «Севилью».

При этом «Реал» не планирует подписывать нового вратаря этим летом. Мадридцы хотят начать активные поиски в следующем году, а потенциальное усиление позиции ожидается уже в 2027 году.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду. По словам 34-летнего голкипера, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборе на чемпионат Европы-2028.