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Испания
05 августа 2026, 07:02 |
736
0

Реал принял решение о преемнике Куртуа

Клуб приступит к его поиску в 2027 году

05 августа 2026, 07:02 |
736
0
Реал принял решение о преемнике Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Мадридский «Реал» начал готовиться к эпохе после Тибо Куртуа.

По информации испанских источников, в клубе уже анализируют рынок вратарей в поисках будущего преемника бельгийца. Поводом для этого стало ожидаемое расставание с молодым вратарём Франом Гонсалесом, который перешёл в «Севилью».

При этом «Реал» не планирует подписывать нового вратаря этим летом. Мадридцы хотят начать активные поиски в следующем году, а потенциальное усиление позиции ожидается уже в 2027 году.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что намерен временно приостановить выступления за национальную команду. По словам 34-летнего голкипера, он планирует пропустить около года, после чего хочет вернуться в сборную и помочь ей в отборе на чемпионат Европы-2028.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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