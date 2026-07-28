Украина. Премьер лига28 июля 2026, 13:14 |
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Заря подпишет опытного украинца с другого клуба УПЛ
Артем Мачелюк сменит клубную прописку
28 июля 2026, 13:14 |
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Луганская Зоря готова провернуть трансфер украинского защитника перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, луганский клуб подпишет опытного украинского защитника Артема Мачелюка. Заря и Кудровка договорились о полноценном трансфере игрока.
В сезоне 2025/26 Артем был одним из лидеров Кудровки – Мачелюк провел 27 матчей и сумел отдать одну результативную передачу, что помогло Кудровке остаться в УПЛ.
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