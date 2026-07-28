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WTA
28 июля 2026, 12:39 |
89
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Мемфисе

28 июля 2026, 12:39 |
89
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок
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29 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь из Китайского Тайбэя. Встреча начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге сыграют либо с Уитни Осигве и Лукрецией Стефанини, либо с Кармен и Иваной Корли.

📺 Видеотрансляция

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Людмила Киченок Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Мемфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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