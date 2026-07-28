Л. Киченок / Н. Киченок – Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Мемфисе
29 июля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.
В первом раунде украинки сыграют против тандема Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь из Китайского Тайбэя. Встреча начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы поединка во втором круге сыграют либо с Уитни Осигве и Лукрецией Стефанини, либо с Кармен и Иваной Корли.
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